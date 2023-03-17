Россияне взялись паспортизировать детей-сирот в оккупации до их совершеннолетия

Россияне лишают гражданства Украины сирот с оккупированных территорий

На оккупированных территориях за детей-сирот заявления об отказе от украинского гражданства представляют социальные учреждения и опекуны. Таким образом, оккупанты лишают детей украинского гражданства, не дожидаясь их совершеннолетия.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной военной администрации.

Как россияне лишают сирот украинского гражданства

"Россияне всеми возможными способами пытаются ускорить процесс отказа от гражданства Украины жителей временно оккупированных территорий. Дошли уже и до детей, чтобы не ждать их совершеннолетия и большего понимания ситуации вокруг", — говорится в сообщении.

Согласно недавно принятому закону, заявление на прекращение гражданства за ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, может подать один из родителей, единственный родитель или усыновитель.

"Кроме того, за детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно находящихся в образовательной, медицинской, организации, предоставляющей социальные услуги, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такого учреждения. То есть ребенка никто не спрашивает", — отмечают в Луганской ОВА.

Областная администрация также сообщает, что на оккупированной Луганщине россияне терроризируют и пенсионеров, чтобы те скорее соглашались брать паспорт россии. С марта на территории так называемой "ЛНР" начали перечислять пенсии. Но обратиться в соответствующие органы человек может только с паспортом рф с регистрацией на местности региона. Паспорта Украины или так называемой "ЛНР" не принимаются.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий до 24 интернатов на территории рф. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.