Росіянин, який воює у складі ЗСУ, судиться із міграційною службою через український паспорт

Закордонний паспорт громадянина України. Фото: “Інформатор”

Один із українських воїнів, який є громадянином Росії, не може отримати громадянство України. У міграційній службі, з якою він судиться, йому радять чекати кінця війни і жити з військовим квитком.

Про це повідомляє видання BBC.

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Росіянин, який хоче стати українцем

Громадянин Росії, названий у публікації видання Іваном (вказано, що ім’я змінене з міркувань безпеки), приїхав до України до початку повномасштабної війни для догляду за хворим батьком.

Після початку війни він записався у територіальну оборону Києва, а з червня 2022 року воював під Бахмутом.

Там він був поранений, переніс шість операцій, зараз перебуває на лікуванні та відновленні — і водночас намагається оформити українське громадянство.

За словами Івана, на нього не розповсюджується спрощена процедура отримання громадянства, запроваджена для тих іноземців, які воюють на боці України, бо він подав заяву ще цивільним.

Росіянин, який хоче стати українцем, судиться із міграційною службою. У цій державній структурі йому заявили, що до кінця війни йому доведеться жити лише з військовим квитком.

Чи депортують росіян з України

За інформацією адвоката Івана Олексія Скорбача, росіянам, які не можуть отримати зараз українське громадянство, може загрожувати депортація до країни-агресора, паспортів якої вони й хочуть позбутися.

Серед людей, яким загрожує депортація — військові та волонтери, які беруть участь у спротиву російській агресії, а також активісти, які засуджують політику Володимира Путіна.

Втім, як зазначає BBC, у Офісі Президента заявляють, що жодних депортацій не буде.

"Є негласне рішення їх не видворяти. Якщо потрібно, то розбираємося вручну і ставимо видворення на паузу", — наголосили на Банковій.

Нагадаємо, у березні в Україні запровадили іспити для отримання громадянства.