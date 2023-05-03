Россиянин, воюющий в составе ВСУ, судится с миграционной службой через украинский паспорт

Загранпаспорт гражданина Украины. Фото: "Информатор"

Один из украинских воинов, являющийся гражданином России, не может получить гражданство Украины. В миграционной службе, с которой он судится, ему советуют ждать конца войны и жить с военным билетом.

Об этом сообщает издание BBC.

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Россиянин, желающий стать украинцем

Гражданин России, названный в публикации издания Иваном (указано, что имя изменено из соображений безопасности), приехал в Украину к началу полномасштабной войны по уходу за больным отцом.

После начала войны он записался в территориальную оборону Киева, а с июня 2022 года воевал под Бахмутом.

Там он был ранен, перенес шесть операций, сейчас находится на лечении и восстановлении и в то же время пытается оформить украинское гражданство.

По словам Ивана, на него не распространяется упрощенная процедура получения гражданства, введенная для иностранцев, которые воюют на стороне Украины, поскольку он подал заявление еще гражданским.

Россиянин, желающий стать украинцем, судится с миграционной службой. В этой государственной структуре ему заявили, что к концу войны ему придется жить только с военным билетом.

Депортируют ли россиян из Украины

По информации адвоката Ивана Алексея Скорбача, россиянам, которые не могут получить сейчас украинское гражданство, может грозить депортация в страну-агрессор, паспортов которой они и хотят избавиться.

Среди людей, которым грозит депортация, — военные и волонтеры, участвующие в сопротивлении российской агрессии, а также активисты, осуждающие политику Владимира Путина.

Впрочем, как отмечает ВВС, в Офисе Президента заявляют, что никаких депортаций не будет.

"Есть негласное решение их не выдворять. Если нужно, то разбираемся вручную и ставим выдворение на паузу", — подчеркнули на Банковой.

Напомним, в марте в Украине ввели экзамены для получения гражданства.