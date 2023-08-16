Росіянин на Київщині розписав свій паспорт, щоб довести любов до України
Прикордонники спыймали росіянина, який прострочив терміни перебування в Україні. І щоб його не вигнали назад до Росії, написав в паспорті "Слава Україні".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Росіянин закохався… в Україну
Росіянин, який перевищив термін перебування в Україні, написав у паспорті "Слава Україні".
"Слава Україні" прикрашає російський паспорт. Власника документа прикордонники зупинили на Київщині. Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися до Росіъ не бажає та не підтримує її у війні проти України", — кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на польському кордоні почали ретельніше перевіряти українців. Нібито навіть не дозволяють провозити продукти для власного вжитку.
Додамо, досить часто виникає неприємна ситуація у вигляді загублених документів, зокрема паспорта. Після втрати відповідного документа у Польщі можна отримати посвідку на повернення в Україну. Якщо ви втратили закордонний паспорт у Польщі, вам необхідно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або ж офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта.