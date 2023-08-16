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Росіянин на Київщині розписав свій паспорт, щоб довести любов до України

16 серпня 2023 11:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіянин на Київщині розписав свій паспорт, щоб довести любов до України
Прикордонник перевіряє паспорт. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Прикордонники спыймали росіянина, який прострочив терміни перебування в Україні. І щоб його не вигнали назад до Росії, написав в паспорті "Слава Україні".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Росіянин, який перевищив термін перебування в Україні, написав у паспорті "Слава Україні".

"Слава Україні" прикрашає російський паспорт. Власника документа прикордонники зупинили на Київщині. Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися до Росіъ не бажає та не підтримує її у війні проти України", — кажуть прикордонники.

 

Росіянин на Київщині розписав свій паспорт, щоб довести любов до України

 

Росіянин на Київщині розписав свій паспорт, щоб довести любов до України

Нагадаємо, раніше ми писали, що на польському кордоні почали ретельніше перевіряти українців. Нібито навіть не дозволяють провозити продукти для власного вжитку.

Додамо, досить часто виникає неприємна ситуація у вигляді загублених документів, зокрема паспорта. Після втрати відповідного документа у Польщі можна отримати посвідку на повернення в Україну. Якщо ви втратили закордонний паспорт у Польщі, вам необхідно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або ж офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта.

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