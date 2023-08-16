Россиянин на Киевщине расписал свой паспорт, чтобы доказать любовь к Украине
Пограничники поймали россиянина, просрочившего сроки пребывания в Украине. И чтобы его не выгнали обратно в Россию, написал в паспорте "Слава Украине".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Россиянин влюбился… в Украину
Россиянин, превысивший срок пребывания в Украине, написал в паспорте "Слава Украине".
"Слава Украине" украшает российский паспорт. Владельца документа пограничники остановили на Киевщине. Мужчина превысил срок пребывания в нашей стране, однако возвращаться в россию не желает и не поддерживает ее в войне против Украины", — говорят пограничники.
Напомним, ранее мы писали, что на польской границе начали более тщательно проверять украинцев. Якобы даже не разрешают провозить продукты для собственного потребления.
Добавим, довольно часто возникает неприятная ситуация в виде потерянных документов, в частности паспорта. После потери соответствующего документа в Польше можно получить вид на возвращение в Украину. Если вы потеряли загранпаспорт в Польше, вам необходимо обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или официальный документ о том, что вы заявили об утере паспорта.