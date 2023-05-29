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Російський паспорт: окупанти шантажують дітей на Запоріжжі

29 травня 2023 03:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Російський паспорт: окупанти шантажують дітей на Запоріжжі
Окупанти примушують українців брати російські паспорти. Фотоколаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни шантажують українських дітей. Вони змушують їх отримувати паспорти громадянина Російської Федерації. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У Центрі повідомляють, що від учнів старших класів підконтрольних окупантам "шкіл" області вимагають оформлювати російський "паспорт" та страховий номер ("снилс").

Окупанти погрожують дітям: якщо не візьмуть паспорт, то їм не видадуть "атестат про середню освіту".

"Центр Національного спротиву наголошує, що російські "атестати", видані на тимчасово окупованих територіях, є лише папірцем, який не визнається цивілізованим світом. Лише українські атестати є міжнародно визнаними документами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму час від часу влаштовують "патріотичні навчання" для дітлахів. І для цього можуть залучати найманців приватних війських формувань. 

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