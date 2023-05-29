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Российский паспорт: оккупанты шантажируют детей в Запорожье

29 мая 2023 03:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Российский паспорт: оккупанты шантажируют детей в Запорожье
Оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. Фотоколлаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне шантажируют украинских детей. Они принуждают их получать паспорта гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В Центре сообщают, что от учеников старших классов, подконтрольных оккупантам "школ" области, требуют оформлять российский "паспорт" и страховой номер ("снилс").

Оккупанты угрожают детям: если не возьмут паспорт, то им не выдадут "аттестат о среднем образовании".

"Центр Национального сопротивления подчеркивает, что российские "аттестаты", выданные на временно оккупированных территориях, являются лишь бумажкой, которая не признается цивилизованным миром. Только украинские аттестаты являются международно признанными документами", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму время от времени устраивают "патриотические учения" для детей. И для этого могут привлекать наемников частных войсковых формирований.

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