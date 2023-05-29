Российский паспорт: оккупанты шантажируют детей в Запорожье

Оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. Фотоколлаж: Новини.LIVE

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне шантажируют украинских детей. Они принуждают их получать паспорта гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

В Центре сообщают, что от учеников старших классов, подконтрольных оккупантам "школ" области, требуют оформлять российский "паспорт" и страховой номер ("снилс").

Оккупанты угрожают детям: если не возьмут паспорт, то им не выдадут "аттестат о среднем образовании".

"Центр Национального сопротивления подчеркивает, что российские "аттестаты", выданные на временно оккупированных территориях, являются лишь бумажкой, которая не признается цивилизованным миром. Только украинские аттестаты являются международно признанными документами", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму время от времени устраивают "патриотические учения" для детей. И для этого могут привлекать наемников частных войсковых формирований.