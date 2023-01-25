В Украине хотят по-новому вручать повестки в суд — законопроект

Документом предусматривается внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины

В Украине могут принять изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым будет новый порядок вручения повестки в суд, а адвокатам разрешат участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту одобрить в первом чтении законопроект № 8219 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы". Пишет "Я и Закон".

Какие изменения в КПК предлагают внести

Целью законопроекта определено создание законодательных условий для обеспечения поэтапного начала внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) в уголовное производство.

Согласно проекту закона, предлагается изменить:

порядок вручения повестки в суд;

основание для отмены судебного решения;

участие адвокатов в судебном заседании — разрешить режим видеоконференции с любого места с телефона или планшета.

В пояснительной записке отмечается, что для обеспечения эффективного введения Электронного суда необходимо внести изменения в статью 35 УПК, в которой предусмотрена возможность представления участниками дела процессуальных документов в электронной форме в суд с использованием ЕСИТС.

Также предложено дополнить статьи 135 и 136 УПК Украины и предусмотреть возможность вызова лица путем направления такому участнику дела текстовых сообщений в порядке, определенном Положением о ЕСИТС и положениями, определяющими порядок функционирования отдельных подсистем (модулей) ЕСИТС.

В частности, предлагается, что днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду в случае использования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и/или ее отдельной подсистемы (модуля) является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальную электронный адрес личности.

В соответствии с Положением о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы официальный электронный адрес — сервис Электронного кабинета ЕСИТС, адрес электронной почты, указанный пользователем в Электронном кабинете ЕСИТС, или адрес электронной почты, указанный в одном из государственных реестров.

Кроме того, предлагается дополнение статьи 336 УПК Украины с целью регламентации порядка проведения процессуальных действий в режиме видеоконференции во время судебного производства.

Также предлагаются изменения в статьи 385 и 387 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым отбор и определение присяжных проводится с использованием модулей ЕСИТС.

Отметим, законопроект внесен председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом.

Напомним, ранее мы писали, руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник дал ответ, будут ли украинцы получать повестки в "Дія".