В Минреинтеграции дали инструкцию, как правильно выбрать генератор для дома

Генераторы бывают разных типов и не всегда подходят для домов

Частые отключения света в Украине после российских атак по критической инфраструктуре заставляют людей искать автономные источники снабжения электроэнергией. В последнее время популярными стали генераторы, но их много, и подобрать не так просто.

В Минреинтеграции дали советы, как правильно выбрать генератор для дома.

Мощность

Генератора мощностью 3 кВт хватит для одновременной работы обычных бытовых приборов (холодильник, утюг, электрочайник и т.п.). Устройства мощностью 5 кВт позволят дополнительно подключить телевизор, компьютер или приготовить обед на электроплите. Более мощные из них пригодятся для питания больших домов или коммерческих помещений.

Виды

Наибольшим спросом пользуются дизельные или бензиновые генераторы. Вторые имеют небольшой уровень шума, невысокую стоимость, но не способны работать длительное время, а из-за высокой стоимости бензина каждый киловатт выходит относительно дорого. Дизельные хорошо переносят большие нагрузки, менее затратны, однако имеют высокий уровень шума и стоят дороже бензиновых.

Фазы

Генератор может быть однофазным на 220 Вт или трехфазным (380 Вт). К первому варианту можно подключать приборы с потреблением до 220 Вт, второе предназначено для промышленного оборудования.

Тип запуска

Есть генераторы с ручным, электрическим, дистанционным либо автоматическим пуском. Ручной пуск — самый распространенный в генераторах с мощностью до 5 кВт. Чтобы запустить его, нужно дернуть за шнур.

При наличии электрического стартера включение прибора осуществляется ключом зажигания на панели управления. Дистанционный запуск позволяет включать устройство с помощью пульта, прилагаемого к электростартеру. Автоматический же — подключает станцию автоматически в случае исчезновения электроснабжения в здании.

"Чтобы сориентироваться, какой мощности вам нужен генератор, сначала определите, какое количество приборов вы собираетесь питать этим устройством. Подсчитайте их суммарную мощность и к полученной цифре добавьте 20-30%", — добавили в Минреинтеграции.

Напомним, в Одессе дотла сгорела квартира в многоэтажке. Причиной инцидента стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света.

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