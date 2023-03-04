Небольшие осадки и сильный ветер: народный синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине

Прогноз погоды на 5 марта

Завтра, 5 марта, в Украине следует ожидать небольших осадков вместе с холодным атмосферным фронтом. В некоторых областях возможен сильный ветер.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 5 марта

По ее словам, днем в воскресенье в Украине существенных осадков не ожидается.

"А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится — днем всего +1+4 градуса, в Крыму до +6+8 градусов", — сообщает она.

Погода в Киеве

В Киеве 5 марта ветер будет северо-западным. Температура воздуха днем будет +2, +3 градуса. Без существенных осадков.

Кроме этого, она рассказывает, что 8 марта существенно потеплеет, 9 марта, на день рождения Тараса Шевченко, в Киеве ночью и утром появятся умеренные осадки (преимущественно мокрый снег) и снова похолодает.

Погода в Украине

В Украине 5 марта ожидается западный ветер 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла; в южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине.