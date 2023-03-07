Весна "врывается" с высокой температурой и дождями: народный синоптик рассказала о погоде на завтра

Прогноз погоды на 8 марта

Весна смело врывается в Украину с высокой температурой воздуха. В среду, 8 марта, ожидается около 14 градусов тепла, а на юге до 16 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталия Диденко.

Погода в Украине

Дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке. Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут сменяться даже солнцем.

Ветер будет снова порывистый, юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами.

Погода в Киеве

В Киеве 8 марта ожидается ветреная погода с максимальной температурой воздуха 8 градусов тепла. Есть вероятность осадков в виде дождя.

"По уточненному прогнозу, 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается аж +12...+18°С", — написала Наталия Диденко.

Напомним, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но несмотря угрозы, несущие глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.