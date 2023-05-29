Что будет с Днем защитников и защитниц после смены церковных календарей

День защитников и защитниц Украины празднуется 14 октября. Фото: УГПУ им. Павла Тычины

Украинские церкви, вероятно, обратятся к власти просьбой перенести ряд государственных праздников из-за смены церковных календарей. Речь идет, в частности, о Дне защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщил Media Center Ukraine — Ukrinform.

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Светские праздники привязаны к религиозному

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, комментируя изменения церковных календарей, отметил, что праздники, которые в Украине отмечают 14 октября, привязаны к христианскому празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

"И праздник украинского казачества, и День УПА, и День защитников и защитниц Украины привязаны к празднику Покрова, а не наоборот. И не к 14 октября они привязаны, и не к любой другой дате, а именно к празднику Покровы Божией Матери", — подчеркнул Еленский.

Обращение к власти

Поэтому, предположил Еленский, украинские церкви обратятся к Президенту Украины и Верховной Раде с просьбой урегулировать этот вопрос на государственном уровне

Речь идет не только о празднике Покрова, который теперь будет приходиться на 1 октября, но и о Дне Владимира Крестителя Руси-Украины.

Напомним, Архиерейский Собор ПЦУ 24 мая принял решение о переходе с 1 сентября на новоюлианский календарь.

Украинская греко-католическая церковь приняла решение о переходе с той же даты на григорианский календарь еще в феврале текущего года.