Що буде з Днем захисників та захисниць після зміни церковних календарів

День захисників та захисниць України нині святкується 14 жовтня. Фото: УДПУ ім. Павла Тичини

Українські церкви, імовірно, звернуться до влади проханням перенести низку державних свят через зміни церковних календарів. Йдеться, зокрема, про День захисників та захисниць України.

Про це повідомив Media Center Ukraine — Ukrinform.

Читайте також:

Світські свята прив’язані до релігійного

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, коментуючи зміни церковних календарів, наголосив, що свята, які в Україні відзначають 14 жовтня, прив’язані до християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці.

"І свято українського козацтва, і День УПА, і День захисників та захисниць України прив’язані до свята Покрови, а не навпаки. І не до 14 жовтня вони прив’язані, і не до будь-якої іншої дати, а саме до свята Покрови Божої Матері", — наголосив Єленський.

Звернення до влади

Тому, припустив Єленський, український церкви звернуться до Президента України і Верховної Ради з проханням урегулювати це питання. на державному рівні.

Йдеться не тільки про свято Покрови, яке тепер припадатиме на 1 жовтня, а і про День Володимира Хрестителя Русі-України.

Нагадаємо, Архієрейський Собор ПЦУ 24 травня ухвалив рішення про перехід з 1 вересня на новоюліанський календар.

Додамо, що Українська греко-католицька церква ухвалила рішення про перехід з тієї ж дати на григоріанський календар ще у лютому поточного року.