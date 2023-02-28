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Что делать, когда потеряли работу: ТОП-7 шагов к восстановлению после увольнения

28 февраля 2023 19:30
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Как найти последующую работу после увольнения — эффективные советы
Важно не останавливаться на негативе, связанном с потерей работы, а использовать его, чтобы мотивировать себя и исследовать новые пути карьеры
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Потеря работы может стать ужасным стрессом и ударом по вашему эго и самочувствию, но это также может быть шанс исследовать возможности, пересмотреть свою жизнь и расширить свои карьерные горизонты.

Новости.LIVE собрали семь конструктивных шагов для восстановления после увольнения.

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Старайтесь не беспокоиться о финансах

Хотя внезапная потеря дохода может быть разрушительной, волнение об этом может вызвать ненужный стресс. Наверное, у вас есть сбережения, но, в любом случае, создайте бюджет и придерживайтесь его. Пособие по безработице и любое выходное пособие могут помочь преодолеть работу. Помните: гораздо легче сдвинуть свою карьеру, когда вас не беспокоят деньги.

Отдохните

Потребуется время, чтобы пережить потерю работы. Превратите это в возможность бежать и посетить друзей или семью. Лучше ухаживайте за собой. Исследования массовых увольнений через пандемию (Grandey и др., 2021) показывают, что, хотя потеря работы может иметь определенные негативные психологические последствия, их можно смягчить с помощью релаксации и лучшего самообслуживания, включая поиск занятий, уменьшающих стресс (медитация, релаксация, приятные хобби) и сосредоточение на улучшении физического здоровья (например, физические упражнения) Используйте возможность психологически оздоровиться.

Обратитесь к "системе поддержки"

Стресс, вызванный увольнением, может ударить по вашей самооценке и заставить вас сомневаться в своей компетентности. Снова свяжитесь с наставниками, друзьями и другими, кто вас знает и кто видел вас в лучшем виде. Ваша система поддержки знает ваши хорошие качества и напомнит вам, что вы можете многое предложить своему следующему работодателю.

Всегда спрашивайте, чего вы хотите в своей карьере

У вас много времени. Используйте возможность поразмышлять о своей карьере и о том, чего вы действительно хотите.

Узнайте что-нибудь новое

Пройдите курсы, почитайте книги, запишитесь на учебный лагерь — делайте что угодно, что разовьет ваш набор навыков, потому что сейчас самое время для этого. Вы можете провести "инвентаризацию набора навыков" тех, которые у вас были, и новые вещи, которые вы научились во время перерыва.

Подайтесь на работу, но не позволяйте ей поглощать вас

Легко прокручивать доски вакансий и бросать резюме на все. Но когда дело доходит до программ, это должно быть качество над количеством. Это ваша возможность переосмыслить свою карьеру. Подайтесь только на те вакансии, которые вас действительно интересуют. Помните, что онлайн-заявка на объявление о работе — не единственный и даже не самый лучший способ получить новую работу.

Узнайте и рекомендуйте себя

Обратитесь к своим коллегам, друзьям и семье, чтобы узнать о работе и познакомить вас с потенциальными работодателями. Поставьте себя там. Не бойтесь представляться на любом потенциальном мероприятии для общения, чтобы наладить новые связи. Следите за каждым разговором и новыми возможностями работы.

Важно не останавливаться на негативе, связанном с потерей работы, а использовать его, чтобы мотивировать себя и исследовать новые пути карьеры.

Напомним, в начале февраля в американской компании Zoom объявили о намерениях уволить 15% своих сотрудников. Также планируют уменьшить заработные платы топ-менеджерам.

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