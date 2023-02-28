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Що робити, коли втратили роботу: ТОП-7 кроків до відновлення після звільнення

28 лютого 2023 19:30
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Як знайти наступну роботу після звільнення — ефективні поради
Важливо не зупинятися на негативі, пов’язаному з втратою роботи, а використовувати його, щоб мотивувати себе та досліджувати нові шляхи кар’єри
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Втрата роботи може стати жахливим стресом і ударом по вашому его та самопочутті, але це також може бути шанс дослідити можливості, переглянути своє життя та розширити свої кар’єрні горизонти.

Новини.LIVE зібрали сім конструктивних кроків для відновлення після звільнення.

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Намагайтеся не турбуватися про фінанси

Хоча раптова втрата доходу може бути руйнівною, хвилювання про це може викликати непотрібний стрес. Напевне, у вас є деякі заощадження, але, в будь-якому випадку, створіть бюджет і дотримуйтеся його. Допомога по безробіттю та будь-яка вихідна допомога можуть допомогти подолати роботу. Пам’ятайте: набагато легше зрушити свою кар’єру, коли вас не турбують гроші.

Відпочиньте

Потрібен час, щоб пережити втрату роботи. Перетворіть це на можливість втекти та відвідати друзів або родину. Краще доглядайте за собою. Дослідження масових звільнень через пандемію (Grandey та ін., 2021) показують, що, хоча втрата роботи може мати певні негативні психологічні наслідки, їх можна пом’якшити за допомогою релаксації та кращого самообслуговування, включаючи пошук занять, які зменшують стрес (медитація, релаксація, приємні хобі) і зосередження на покращенні фізичного здоров’я (наприклад, фізичні вправи). Використовуйте можливість оздоровитись психологічно. 

Зверніться до своєї "системи підтримки"

Стрес, викликаний звільненням, може вдарити по вашій самооцінці та змусити вас сумніватися у своїй компетентності. Знову зв’яжіться з наставниками, друзями та іншими, хто вас знає та хто бачив вас у найкращому вигляді. Ваша система підтримки знає ваші хороші якості та нагадає вам, що ви можете багато запропонувати своєму наступному роботодавцю.

Завжди питайте, чого ви хочете у своїй кар’єрі

У вас багато часу. Використовуйте можливість поміркувати про свою кар'єру та про те, чого ви дійсно хочете.

Дізнайтеся щось нове

Пройдіть курси, почитайте книги, запишіться на навчальний табір — робіть будь-що, що розвине ваш набір навичок, тому що зараз саме час для цього. Ви можете провести "інвентаризацію набору навичок" тих, які у вас були, і нових речей, які ви навчилися під час перерви.

Подайтеся на роботу, але не дозволяйте їй поглинати вас

Легко прокручувати дошки вакансій і кидати резюме на все. Але, коли справа доходить до програм, це має бути якість над кількістю. Це ваша можливість переосмислити свою кар'єру. Подайтеся лише на ті вакансії, які вас справді цікавлять. Пам’ятайте, що онлайн-заявка на оголошення про роботу — не єдиний і навіть не найкращий спосіб отримати нову роботу. 

Дізнавайтесь та рекомендуйте себе

Зверніться до своїх колег, друзів і родини, щоб дізнатися про роботу та познайомити вас з потенційними роботодавцями. Поставте себе там. Не бійтеся представлятися на будь-якому потенційному заході для спілкування, щоб налагодити нові зв’язки. Слідкуйте за кожною розмовою та будь-якими новими можливостями роботи.

Важливо не зупинятися на негативі, пов’язаному з втратою роботи, а використовувати його, щоб мотивувати себе та досліджувати нові шляхи кар’єри.

Нагадаємо, на початку лютого в американській компанії Zoom оголосили про наміри звільнити 15% своїх співробітників. Також планують зменшити заробітні плати топменеджерам.

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