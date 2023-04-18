Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Что привело к весеннему наводнению в Украине: эксперт назвал две причины arrow

Что привело к весеннему наводнению в Украине: эксперт назвал две причины

18 апреля 2023 15:20
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Наводнение в Украине 2023: эксперт назвал причины половодья
Наводнение в Киеве, 17 апреля. Фото: Олег Переверзев
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. Поэтому из-за аномальных осадков сейчас вся территория Украины переувлажнена.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации.

Читайте также:

По его словам, выпавшие осадки превышают не только месячные нормы, но и в целом норму этого периода года. Поэтому сформировалась высокая водность.

Паводок на Киевщине
Последствия наводнения в Киевской области. Фото: ГСЧС

К тому же, перед началом дождей территория страны была переувлажнена, из-за чего не было накопленного эффекта. То есть почва не смогла впитать в себя часть влаги.

"Отпечаток наложила война, потому что украинские водные объекты в определенной степени являются еще и защитными сооружениями. Их использовали для повышения непроходимости врага, максимально зарегулировав сток. Вторая причина — перманентная реформа управления водного хозяйства и водными ресурсами", — уточнил Яцюк.

Михаил Яцюк
Михаил Яцюк. Фото: Униан

По его убеждению, до сих пор так и не понятно, кто отвечает за управление водными ресурсами, а кто за водохозяйственную инфраструктуру. В условиях, когда идет высокая вода система управления оказалась не отработанной и неэффективной, особенно на севере страны.

"Тамошние территории были переувлажнены, имеют много мелиоративных систем, реки превращены в водоприемники, но управление мелиоративной инфраструктурой или крайне неэффективно или кое-где никак не осуществляется", — сказал Яцюк.

Паводок в Украине
Последствия наводнения в Украине. Фото: ГСЧС

Напомним, по данным Укргидрометеоцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, также Киева.

Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр. Мы наблюдаем активный рост уровня воды, поэтому в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности.

Согласно прогнозам Укргидрометеоцентра, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период ожидается прохождение максимальных уровней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB