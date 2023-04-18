Наводнение в Украине 2023: эксперт назвал причины половодья

Наводнение в Киеве, 17 апреля. Фото: Олег Переверзев

Весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. Поэтому из-за аномальных осадков сейчас вся территория Украины переувлажнена.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации.

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По его словам, выпавшие осадки превышают не только месячные нормы, но и в целом норму этого периода года. Поэтому сформировалась высокая водность.

Последствия наводнения в Киевской области. Фото: ГСЧС

К тому же, перед началом дождей территория страны была переувлажнена, из-за чего не было накопленного эффекта. То есть почва не смогла впитать в себя часть влаги.

"Отпечаток наложила война, потому что украинские водные объекты в определенной степени являются еще и защитными сооружениями. Их использовали для повышения непроходимости врага, максимально зарегулировав сток. Вторая причина — перманентная реформа управления водного хозяйства и водными ресурсами", — уточнил Яцюк.

Михаил Яцюк. Фото: Униан

По его убеждению, до сих пор так и не понятно, кто отвечает за управление водными ресурсами, а кто за водохозяйственную инфраструктуру. В условиях, когда идет высокая вода система управления оказалась не отработанной и неэффективной, особенно на севере страны.

"Тамошние территории были переувлажнены, имеют много мелиоративных систем, реки превращены в водоприемники, но управление мелиоративной инфраструктурой или крайне неэффективно или кое-где никак не осуществляется", — сказал Яцюк.

Последствия наводнения в Украине. Фото: ГСЧС

Напомним, по данным Укргидрометеоцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, также Киева.

Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр. Мы наблюдаем активный рост уровня воды, поэтому в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности.

Согласно прогнозам Укргидрометеоцентра, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период ожидается прохождение максимальных уровней.