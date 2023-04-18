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Що спричинило весняну повінь в Україні: експерт назвав дві причини

18 квітня 2023 15:20
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Повінь в Україні 2023: експерт назвав причини водопілля
Повінь у Києві, 17 квітня. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Весняна повінь в Україні спричинена двома факторами: це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами. Тому через аномальні опади вся територія України перезволожена.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Михайло Яцюк, директор Інституту водних проблем та меліорації

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За його словами, опади, які випали, перевищують не лише місячні норми, а й загалом норму для цього періоду року. Через це сформувалась висока водність.

Паводок на Киевщине
Наслідки повені на Київщині. Фото: ДСНС

До того ж перед початком дощів територія країни була перезволожена, через що не було накопиченого ефекту. Тобто ґрунт не зміг увібрати в себе частину вологи.

"Відбиток наклала війна, бо українські водні обʼєкти певною мірою є ще й захисними спорудами. Їх використали для підвищення непрохідності ворога, максимально зарегулювавши стік. Друга причина — перманентна реформа з управління водного господарства та водними ресурсами", — уточнив Яцюк.

Михайло Яцюк
Михайло Яцюк. Фото: Уніан

На його переконання, досі так і не зрозуміло, хто саме відповідає за управління водними ресурсами, а хто за водогосподарську інфраструктуру. В умовах, коли йде висока вода, система управління виявилась не відпрацьованою та неефективною, особливо на півночі.

"Тамтешні території були перезволожені, мають багато меліоративних систем, річки перетворені на водоприймачі, але управління меліоративною інфраструктурою або вкрай неефективне або подекуди зовсім ніяк не здійснюється", — сказав Яцюк.

Паводок в Украине
Наслідки повені в Україні. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за даними Укргідрометеоцентру, наразі в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей та Києва.

Найважча ситуація зараз на річці Дніпро. Ми спостерігаємо активний ріст рівня води, через що у Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки.

Згідно з прогнозами Укргідрометеоцентру, пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Саме в цей період очікується проходження максимальних рівнів.

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