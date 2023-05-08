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Что следует отмечать 9 мая: разговор с Вадимом Карасевым в эфире Новини.LIVE

8 мая 2023 18:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Что следует отмечать 9 мая: разговор с Вадимом Карасевым в эфире Новини.LIVE
Политолог Вадим Карасев в эфире Вечір.LIVE. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Политолог Вадим Карасев стал гостем прямого эфира Вечір.LIVE. Эксперт вместе с ведущей Ланой Шевчук на канале Новини.LIVE обсудили 9 мая, что следует отмечать 9 мая: День победы или День Европы.

Политолог рассказал, чему научила украинцев Вторая Мировая война и стоит ли ждать победы уже в 2023 году. Карасев также провел параллели между Второй Мировой и войной, которую начала Россия против Украины.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский предложил парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.

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