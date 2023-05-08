Что следует отмечать 9 мая: разговор с Вадимом Карасевым в эфире Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев в эфире Вечір.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев стал гостем прямого эфира Вечір.LIVE. Эксперт вместе с ведущей Ланой Шевчук на канале Новини.LIVE обсудили 9 мая, что следует отмечать 9 мая: День победы или День Европы.

Политолог рассказал, чему научила украинцев Вторая Мировая война и стоит ли ждать победы уже в 2023 году. Карасев также провел параллели между Второй Мировой и войной, которую начала Россия против Украины.

Читайте также:

Напомним, Президент Владимир Зеленский предложил парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.