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Що варто відзначати 9 травня: розмова з Вадимом Карасьовим в ефірі Новини.LIVE

8 травня 2023 18:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що варто відзначати 9 травня: розмова з Вадимом Карасьовим в ефірі Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов в ефірі Вечір.LIVE. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Політолог Вадим Карасьов став гостем прямого ефіру Вечір.LIVE. Експерт разом з ведучою Ланою Шевчук на каналі Новини.LIVE обговорили 9 травня, що варто відзначати 9 травня: День перемоги чи День Європи. 

Політолог розповів, чого навчила українців Друга Світова війна та чи варто чекати на перемогу вже 2023 року. Карасьов також провів паралелі між Другою Світовою війною та війною, яку розпочала Росія проти України.

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

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