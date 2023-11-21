Что известно о питбуле — в чем особенности этой собаки

Собака породы Питбуль, которая сидит на траве. Фото: Pinterest

Собаки породы Питбуль очень независимы и уверены в себе, а также имеют хороший авторитет. Если вы решили заводить это животное, вам следует обратить внимание на то, какие у него особенности и черты характера, и понимать, стоит ли это делать.

Новини.LIVE рассказывает подробно о собаке породы Питбуль.

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Королевская порода

Официально порода переводится, как "американский питбультерьер", но в США этих собак привезли из Великобритании. Там этих животных вывели для того, чтобы они участвовали в боях собак. Впрочем, позже запретили устраивать подобные соревнования.

Собака породы Питбуль на прогулке. Фото: Pexels

Контроль собственных эмоций

Обычно, когда говорят о питбуле, сразу перед глазами появляется картина разъяренной собаки в боевой стойке, которых рисуют на табличках "Осторожно, злой пес". Впрочем, при должном воспитании эта порода собак умеет держать свои эмоции под контролем. Но важно с раннего возраста пройти курс дрессировки у профессионалов.

Высокий интеллект

Эта порода собак имеет хорошую память и отлично усваивает команды и разные трюки, которым им научили. Но стоит за каждый успех награждать своего любимца, к примеру, давать ему лакомство. Однако, стоит знать, что питбули могут портить ваши нервы, поэтому здесь нужно обращаться за помощью к специалистам.

Человек, дрессирующий щенка породы Питбуль. Фото: скриншот с YouTube

Хорошие соседи по квартире

Главными преимуществами питбуля является гладкая шерсть, не выпадающая по всей квартире, и тот факт, что у них не течет слюна. Но чтобы держать тело в тонусе, стоит активно гулять. Также не следует их оставлять дома самих, ведь они очень тяжело переносят одиночество.

Запрет заводить дома

В нескольких странах эту породу нельзя держать дома. К большому удивлению, первой в списке таких стран стоит Великобритания, где, собственно, и вывели эту породу. Также на законодательном уровне нельзя заводить дома питбуля в Польше, Дании, Швейцарии и т.д.

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