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Что стоит знать о питбуле — преимущества и недостатки этой собаки

21 ноября 2023 21:44
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что известно о питбуле — в чем особенности этой собаки
Собака породы Питбуль, которая сидит на траве. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Собаки породы Питбуль очень независимы и уверены в себе, а также имеют хороший авторитет. Если вы решили заводить это животное, вам следует обратить внимание на то, какие у него особенности и черты характера, и понимать, стоит ли это делать.

Новини.LIVE рассказывает подробно о собаке породы Питбуль.

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Что известно о Питбуле

Королевская порода

Официально порода переводится, как "американский питбультерьер", но в США этих собак привезли из Великобритании. Там этих животных вывели для того, чтобы они участвовали в боях собак. Впрочем, позже запретили устраивать подобные соревнования.

Собака породы Питбуль на прогулке
Собака породы Питбуль на прогулке. Фото: Pexels

Контроль собственных эмоций

Обычно, когда говорят о питбуле, сразу перед глазами появляется картина разъяренной собаки в боевой стойке, которых рисуют на табличках "Осторожно, злой пес". Впрочем, при должном воспитании эта порода собак умеет держать свои эмоции под контролем. Но важно с раннего возраста пройти курс дрессировки у профессионалов.

Высокий интеллект

Эта порода собак имеет хорошую память и отлично усваивает команды и разные трюки, которым им научили. Но стоит за каждый успех награждать своего любимца, к примеру, давать ему лакомство. Однако, стоит знать, что питбули могут портить ваши нервы, поэтому здесь нужно обращаться за помощью к специалистам.

Мужчина, дрессирующий щенка породы Питбуль
Человек, дрессирующий щенка породы Питбуль. Фото: скриншот с YouTube

Хорошие соседи по квартире

Главными преимуществами питбуля является гладкая шерсть, не выпадающая по всей квартире, и тот факт, что у них не течет слюна. Но чтобы держать тело в тонусе, стоит активно гулять. Также не следует их оставлять дома самих, ведь они очень тяжело переносят одиночество.

Запрет заводить дома

В нескольких странах эту породу нельзя держать дома. К большому удивлению, первой в списке таких стран стоит Великобритания, где, собственно, и вывели эту породу. Также на законодательном уровне нельзя заводить дома питбуля в Польше, Дании, Швейцарии и т.д.

Напомним, мы писали о том, что следует знать о главных преимуществах и недостатках лабрадоров.

Раньше мы рассказывали о том, какие мелкие породы собак считаются самыми умными из всех.

Также мы сообщали о том, какие породы собак можно заводить людям с аллергией.

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