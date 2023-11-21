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Що варто знати про пітбуля — переваги і недоліки цієї собаки

21 листопада 2023 21:44
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що відомо про пітбуля — в чому особливості цього собаки
Собака породи Пітбуль, який сидить на траві. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Собаки породи Пітбуль є дуже незалежними і впевненими у собі, а також мають гарний авторитет. Якщо ви вирішили заводити цю тварину, вам варто звернути увагу на те, які вона має особливості та риси характеру, і розуміти, чи варто це робити.

Новини.LIVE розповідає детально про собаку породи Пітбуль.

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Що відомо про Пітбуля

Королевська порода

Офіційно порода перекладається, як "американський пітбультер’єр", але до США цих собак привезли з Великої Британії. Саме там цих тварин вивели для того, щоб вони брали участь у боях собак. Втім, пізніше заборонили влаштовувати такі змагання.

Собака породы Питбуль на прогулке
Собака породи Пітбуль на прогулянці. Фото: Pexels

Контроль власних емоцій

Зазвичай, коли кажуть про пітбуля, одразу ж перед очима з’являється картина розлюченого собаки у бойовій стійці, яких малюють на табличках "Обережно, злий пес". Втім, за належного виховання ця порода собак вміє тримати власні емоції під контролем. Але важливо з раннього віку пройти курс дресирування у професіоналів.

Високий інтелект

Ця порода собак має гарну пам’ять і чудово засвоюють команди і різні трюки, яким їх навчили. Але варто за кожен успіх нагороджувати свого улюбленця, наприклад, давати йому смаколик. Проте, слід знати, що пітбулі можуть псувати ваші нерви, тому тут потрібно звертатися за допомогою до фахівців.

Мужчина, дрессирующий щенка породы Питбуль
Чоловік, який дресирує цуценя породи Пітбуль. Фото: скриншот з YouTube

Гарні сусіди по квартирі

Головними перевагами пітбуля є гладка шерсть, яка не випадає по всій квартирі, і той факт, що в них не тече слина. Але, щоб тримати тіло у тонусі, варто активно гуляти. Також не слід їх залишати вдома самих, адже вони дуже важко переносять самотність.

Заборона заводити вдома

У декількох країнах не можна цю породу тримати вдома. На велике здивування, першою у списку таких країн стоїть Велика Британія, де, власне, і вивели цю породу. Також на законодавчому рівні не можна заводити вдома пітбуля в Польщі, Данії, Швейцарії тощо.

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