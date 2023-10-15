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Школьники могут остаться без осенних каникул: какая причина

15 октября 2023 19:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Школьники могут остаться без осенних каникул: какая причина
Ученики в школе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вскоре украинские школьники должны уйти на заслуженный отдых, однако осенние каникулы в этом году будут не у всех. Известно, что в трех областях осенние каникулы отменяются.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Традиционно осенний отдых для учащихся выпадает на последний месяц октября. Однако во многих областях Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки каникул могут зависеть от ситуации безопасности, температурного режима и ситуации с электроснабжением.

Даты и продолжительность каникул определяют сами образовательные учреждения. Уже ряд педагогов заявил, что осенних каникул у школьников их громад не будет. Школы стараются поработать максимально эффективно до наступления холодов. Вместе с тем зимние каникулы при таких обстоятельствах планируют сделать длиннее.

Уже известно, что школьники на осенний отдых не пойдут в Ивано-Франковской области. Во Львовской области осенние каникулы перенесли на зимнее время уже четыре громады. А в Киевской дольше будут отдыхать зимой школьники Переяславской громады.

Напомним, недавно мы писали, будут ли школьники учиться дольше в этом учебном году.

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