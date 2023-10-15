Школьники могут остаться без осенних каникул: какая причина

Ученики в школе. Фото: google

Вскоре украинские школьники должны уйти на заслуженный отдых, однако осенние каникулы в этом году будут не у всех. Известно, что в трех областях осенние каникулы отменяются.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Отмена осенних каникул: что известно

Традиционно осенний отдых для учащихся выпадает на последний месяц октября. Однако во многих областях Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки каникул могут зависеть от ситуации безопасности, температурного режима и ситуации с электроснабжением.

Даты и продолжительность каникул определяют сами образовательные учреждения. Уже ряд педагогов заявил, что осенних каникул у школьников их громад не будет. Школы стараются поработать максимально эффективно до наступления холодов. Вместе с тем зимние каникулы при таких обстоятельствах планируют сделать длиннее.

Уже известно, что школьники на осенний отдых не пойдут в Ивано-Франковской области. Во Львовской области осенние каникулы перенесли на зимнее время уже четыре громады. А в Киевской дольше будут отдыхать зимой школьники Переяславской громады.

Напомним, недавно мы писали, будут ли школьники учиться дольше в этом учебном году.