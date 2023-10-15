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Школярі можуть залишитися без осінніх канікул: яка причина

15 жовтня 2023 19:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Школярі можуть залишитися без осінніх канікул: яка причина
Учні в школі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Незабаром українські школярі мають піти на заслужений відпочинок, проте осінні канікули цього року матимуть не всі. Наразі відомо, що у трьох областях осінні канікули скасовуються.

Про це пише РБК-Україна

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Традиційно осінній відпочинок для учнів припадає на останній місяць жовтня. Однак у багатьох областях України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни канікул можуть залежати від безпекової ситуації, температурного режиму та ситуації з електропостачанням.

Наразі дати й тривалість канікул визначають самі освітні заклади. Уже низка освітян заявили, що осінніх канікул у школярів їхніх громад не буде. Школи намагаються попрацювати максимально ефективно до настання холодів. Разом із тим, зимові канікули за таких обставин планують зробити довшими.

Уже відомо, що школярі на осінній відпочинок не підуть в Івано-Франківській області. У Львівській області осінні канікули перенесли на зимовий час вже чотири громади. А в Київській довше відпочиватимуть узимку школярі Переяславської громади.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи будуть школярі вчитися довше в цьому навчальному році

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