Штрафы за выезд мужчин за границу — нардеп объяснил подводные камни инициативы

Автомобили на контрольно-пропускном пункте на границе. Фото: ГПСУ

В Украине появилась инициатива, согласно которой военнообязанный, после 24 февраля 2022 года незаконно покинувший территорию государства, должен заплатить штраф. В общей сложности он должен заплатить, ориентировочно, 25 тысяч гривен за каждый месяц, проведенный за границей. Впрочем, внедрение такой инициативы испытывает определенные сложности.

Об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью 24 каналу. Читайте также: Необходимо зафиксировать факт пересечения границы По его словам, для того чтобы применять какие-то санкции в отношении лиц, незаконно выехавших с территории Украины, необходимо юридически установить факт незаконного пересечения границы. Да, должно быть административное или уголовное правонарушение.

То есть для этого следует зарегистрировать соответствующее правонарушение в органах досудебных расследований или органах, имеющих право рассматривать административные правонарушения.

"Сама инициатива платить средства за то, что человек находится за границей, на мой взгляд, достаточно дискуссионна. Говорить о том, что эта инициатива найдет поддержку в нашем комитете или комитете по вопросам правоохранительной области — я пока не готов", — отметил народный депутат.

Ранее мы сообщали, что для того чтобы собрать трехдневный рюкзак военного, стоит учесть время года и поставленные задачи. В целом стоимость снаряжения с оружием составляет более миллиона гривен.

Напомним, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "платном" выезде мужчин за границу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это поставит украинских мужчин в неравные условия.