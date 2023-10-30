Штрафы за выезд мужчин за границу — нардеп объяснил подводные камни инициативы
В Украине появилась инициатива, согласно которой военнообязанный, после 24 февраля 2022 года незаконно покинувший территорию государства, должен заплатить штраф. В общей сложности он должен заплатить, ориентировочно, 25 тысяч гривен за каждый месяц, проведенный за границей. Впрочем, внедрение такой инициативы испытывает определенные сложности.
То есть для этого следует зарегистрировать соответствующее правонарушение в органах досудебных расследований или органах, имеющих право рассматривать административные правонарушения.
"Сама инициатива платить средства за то, что человек находится за границей, на мой взгляд, достаточно дискуссионна. Говорить о том, что эта инициатива найдет поддержку в нашем комитете или комитете по вопросам правоохранительной области — я пока не готов", — отметил народный депутат.
Ранее мы сообщали, что для того чтобы собрать трехдневный рюкзак военного, стоит учесть время года и поставленные задачи. В целом стоимость снаряжения с оружием составляет более миллиона гривен.
Напомним, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "платном" выезде мужчин за границу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это поставит украинских мужчин в неравные условия.
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