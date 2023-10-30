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Штрафи за виїзд чоловіків за кордон — нардеп пояснив підводне каміння ініціативи

30 жовтня 2023 00:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Штрафи за виїзд чоловіків за кордон — нардеп пояснив підводне каміння ініціативи
Автомобілі на контрольно-пропускному пункті. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні з'явилася ініціатива, згідно з якою військовозобов'язаний, який після 24 лютого 2022 року незаконно покинув територію держави, має сплатити штраф. Загалом він має заплатити, орієнтовно, 25 тисяч гривень за кожен місяць, проведений за кордоном. Утім, впровадження такої ініціативи має певні складнощі.

Тобто для цього треба зареєструвати відповідне правопорушення в органах досудових розслідувань або органах, що мають право розглядати адміністративні правопорушення.

"Сама ініціатива сплачувати кошти за те, що людина перебуває за кордоном, на мій погляд, є досить дискусійною. Говорити про те, що ця ініціатива знайде підтримку в нашому комітеті чи комітеті з питань правоохоронної області — я наразі не готовий", — зауважив народний депутат.

Раніше ми повідомляли, що для того, щоб зібрати триденний рюкзак військового, варто врахувати пору року та поставлені задачі. Загалом, вартість спорядження зі зброєю становить понад мільйон гривень. 

Нагадуємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "платний" виїзд чоловіків за кордон. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це поставить українських чоловіків у нерівні умови.

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