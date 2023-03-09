Синоптики рассказали, в каких регионах Украины завтра будет теплее всего

В некоторых регионах температура будет достигать +17 градусов

Завтра, 10 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег в северных регионах. При этом теплая погода ожидается в западных и южных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Какая будет погода в Украине 10 марта

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в Украине, днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни небольшой дождь, в северной части с мокрым снегом.

Ветер преимущественно юго-западный (ночью на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на севере страны от 2° тепла до 3° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье до 17°, в северных областях 4-9° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области на 10 марта

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

Предупреждение о лавинной опасности

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью удерживается 9-10 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) содержится 9-10 марта в горах Львовской области и Черновицкой областей.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.