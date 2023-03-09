Синоптики рассказали, в каких регионах Украины завтра будет теплее всего
Завтра, 10 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег в северных регионах. При этом теплая погода ожидается в западных и южных областях.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Какая будет погода в Украине 10 марта
В Украине ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью в Украине, днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни небольшой дождь, в северной части с мокрым снегом.
Ветер преимущественно юго-западный (ночью на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, на севере страны от 2° тепла до 3° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье до 17°, в северных областях 4-9° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области на 10 марта
Облачно с прояснениями.
Ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.
Предупреждение о лавинной опасности
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью удерживается 9-10 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) содержится 9-10 марта в горах Львовской области и Черновицкой областей.
Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.