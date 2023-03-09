Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше
Завтра, 10 березня, синоптики прогнозують мокрий сніг у північних регіонах. При цьому досить тепла погода очікується у західних та південних областях.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 10 березня
В Україні очікується хмарна з проясненнями погода.
Вночі в Україні, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом.
Вітер переважно південно-західний (вночі на Правобережжі — північно-західний), 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на півночі країни від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°, у північних областях 4-9° тепла.
Прогноз погоди по Київщині на 10 березня
Хмарно з проясненнями.
Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
Попередження про лавинну небезпеку
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 9-10 березня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.
Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримується 9-10 березня у горах Львівської області та Чернівецької областей.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.