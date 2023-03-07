Сьогодні Україну накриють дощі та мокрий сніг: у яких областях знадобиться парасолька

В Україні сьогодні прогнозують опади

Сьогодні, 7 березня, по всій території України очікується хмарність, але з проясненнями. Синоптики також прогнозують дощ та мокрий сніг у багатьох областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 березня

Вночі у західній частині невеликий сніг, а у Приазов'ї — сніг з дощем. Вдень у північних, центральних та східних областях України буде невеликий мокрий сніг і дощ. Синоптики попередили, що на дорогах можлива ожеледиця. На решті території України істотних опадів не передбачається.

"Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1°С тепла до 4°С морозу, у Криму 1-6°С тепла; вдень 3-8°С тепла, у південній частині 9-14°С тепла", — йдеться в повідомленні.

Погода в Києві

У столиці України та області очікується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вночі від 1°С тепла до 4°С морозу, вдень варто очікувати — 3-8°С тепла. У столиці 0-2°С морозу, вдень — 4-6°С тепла.

Небезпека сходження лавин

Сніголавинна небезпека третього рівня очікується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується у горах Чернівецької області.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської області.

Нагадаємо, як повідомили раніше в Укргідрометцентрі, швидкість кліматичних змін прискорюється, а погода зараз стала більш екстремальною. Та попри загрози, які несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.