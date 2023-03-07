Сьогодні Україну накриють дощі та мокрий сніг: у яких областях знадобиться парасолька
Сьогодні, 7 березня, по всій території України очікується хмарність, але з проясненнями. Синоптики також прогнозують дощ та мокрий сніг у багатьох областях України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
-
Понад 350 снарядів за добу: Херсонська ОВА повідомила про наслідки нових обстрілів
-
Black style, Ортега та Кортні Кокс на доріжці: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Крик 6"
-
Кандидат від республіканців на виборах-2024 наполягатиме на зменшенні допомоги Україні, — ЗМІ
-
"Слава Україні!" — у топі трендів: про страту росіянами полоненого написали десятки тисяч твітів
-
У березні відбулася ще одна індексація виплат для українців: що відомо
-
Неймовірні показники: касові збори "Мавка. Лісова пісня" за перший тиждень
-
Деякі українці не отримали пенсії після підвищення: що кажуть у ПФУ
-
Мудрик не завадить: тренер "Боруссії" зробив сміливу заяву про перемогу над "Челсі"
-
ЗСУ б'ють рекорди зі знищення окупантів: Генштаб назвав приголомшливі втрати рф
-
В росії відновили вербування добровольців: ISW пояснив причину такого кроку кремля
Прогноз погоди в Україні на 7 березня
Вночі у західній частині невеликий сніг, а у Приазов'ї — сніг з дощем. Вдень у північних, центральних та східних областях України буде невеликий мокрий сніг і дощ. Синоптики попередили, що на дорогах можлива ожеледиця. На решті території України істотних опадів не передбачається.
"Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1°С тепла до 4°С морозу, у Криму 1-6°С тепла; вдень 3-8°С тепла, у південній частині 9-14°С тепла", — йдеться в повідомленні.
Погода в Києві
У столиці України та області очікується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі від 1°С тепла до 4°С морозу, вдень варто очікувати — 3-8°С тепла. У столиці 0-2°С морозу, вдень — 4-6°С тепла.
Небезпека сходження лавин
Сніголавинна небезпека третього рівня очікується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується у горах Чернівецької області.
Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської області.
Нагадаємо, як повідомили раніше в Укргідрометцентрі, швидкість кліматичних змін прискорюється, а погода зараз стала більш екстремальною. Та попри загрози, які несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.