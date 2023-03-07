Сегодня Украину накроют дожди и мокрый снег: в каких областях понадобится зонтик
Сегодня, 7 марта, на всей территории Украины ожидается облачность, но с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег во многих областях Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ночью в западной части небольшой снег, а в Приазовье — снег с дождем. Днем в северной, центральной и восточной областях Украины будет небольшой мокрый снег и дождь. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.
"Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, в Крыму 1-6°С тепла; днем 3-8°С тепла, в южной части 9- 14°С тепла", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В столице Украины и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер будет южный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем следует ожидать — 3-8°С тепла. В столице 0-2°С мороза, днем — 4-6°С тепла.
Опасность схождения лавин
Снеголавинная опасность третьего уровня ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — говорится в сообщении.
Умеренная снеголавинная опасность второго уровня находится в горах Черновицкой области.
Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской области.
Напомним, как сообщили ранее в Укргидрометцентре, скорость климатических изменений ускоряется, а погода сейчас стала более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.