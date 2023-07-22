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"С*ка бандеровская": в Николаеве мужчина набросился на женщин, говоривших по-украински

22 июля 2023 11:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"С*ка бандеровская": в Николаеве мужчина набросился на женщин, говоривших по-украински
Мужчина в Николаеве. Фото: скриншот с видео "НикВести"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаеве мужчина, находясь в алкогольном опьянении, начал ругаться на женщин, которые разговаривали друг с другом на украинском языке. Случилось это в Корабельном районе города.

Об этом сообщило издание "Никвести".

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Не понравился украинский язык

Одна из участниц этого случая, предоставившая журналистам видео, отметила, что мужчина сначала проходил мимо них и сказал им обидные слова, затем он пошел, чтобы взять сигарету. Когда услышал, как женщины общаются на украинском языке, он еще раз подошел к ним и назвал "бандерками".

Диалог между женщинами и мужчиной:

— У вас какие-то проблемы, я не могу понять. Уходите, куда шли.

— По-русски вам нельзя говорить, с*ки.

— Так не разговаривайте.

— Ты с*ка вонючая! Я в Николаеве вырос, с*ка ты. Ты бандерка еб*нная.

— Я вызываю полицию!

— Иди, с*ка, "вызывай". Я в Николаеве вырос, вонючая с*ка бандеровская. Тварь. Я по-русски всю жизнь говорил здесь. Хохлятские пид*расы бл*ть.

Почему возник конфликт

Женщина рассказала журналистам, что не было никаких оснований для конфликта, поскольку они пытались игнорировать его действия до последнего момента.

"Мы общались с подругой на украинском, она очень хорошо разговаривает, и еще у нее такая футболочка была патриотическая. Может, это его задело", — отметила она.

После того, как женщины сказали, что вызовут полицию, мужчина быстро скрылся с места происшествия, поэтому правоохранителей вызвать не успели.

Напомним, ранее в одном из магазинов Житомира разразился языковой скандал. Продавцы набросились на женщину, которая сделала замечания по обслуживанию на русском языке.

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