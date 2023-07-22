"С*ка бандеровская": у Миколаєві чоловік накинувся на жінок, які говорили українською

Чоловік у Миколаєві. Фото: скриншот з відео "НикВести"

В Миколаєві чоловік, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, почав лаятися на жінок, які розмовляли одна з одною українською мовою. Сталося це в Корабельному районі міста.

Про це повідомило видання "Никвести".

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Не сподобалась українська мова

Одна з учасниць цього випадку, яка надала журналістам відео, зазначила, що чоловік спершу проходив повз них та сказав їм образливі слова, потім він пішов, аби взяти цигарку. Коли він почув, як жінки спілкуються українською мовою, то ще раз підійшов до них та назвав "бандерками".

Діалог між жінками та чоловіком:

— У вас якісь проблеми, я не можу зрозуміти. Йдіть, куди йшли.

— По-русски вам нельзя говорить, с*ки.

— Так не розмовляйте.

— Ты с*ка вонючая! Я в Николаеве вырос, с*ка ты. Ты бандерка еб*нная.

— Я викликаю поліцію!

— Иди, с*ка, "викликай". Я в Николаеве вырос, вонючая с*ка бандеровская. Тварь. Я по-русски всю жизнь говорил здесь. Хохлятские пид*расы бл*ть.

Чому виник конфлікт

Жінка розповіла журналістам, що не було жодних підстав для виникнення конфлікту, оскільки вони намагалися ігнорувати його дії до останнього моменту.

"Ми спілкувалися з подругою українською, вона дуже файно розмовляє, і ще в неї така футболочка була патріотична. Може, це його зачепило", — зазначила вона.

Після того, як жінки сказали, що викличуть поліцію, то чоловік швидко зник з місця події, тому правоохоронців викликати не встигли.

Нагадаємо, раніше в одному із магазинів Житомира стався мовний скандал. Продавці накинулися на жінку, яка зробила зауваження через обслуговування російською мовою.