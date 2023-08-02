Скандал с избиением ребенка в частной школе Ирпеня: директор оправдалась

Основатель и руководитель лицея TGI Academy Валентина Швед-Гирняк. Фото: соцсети

Сеть разразилась новостями о скандале в частной Ирпенской школе, где до сотрясения мозга избили третьеклассника. Инцидент набрал такую огласку, что директор школы уже отреагировала на скандал.

Об этом директор частной школы Валентина Швед-Гирняк написала в Facebook.

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Что сказала директор

По словам директора, после конфликта учителя подошли к мальчику и пытались выяснить, как чувствует себя ребенок. По словам Валентины, мальчик ответил, что чувствует себя хорошо.

"После нанесения удара работники лицея подошли к мальчику и уточнили, как он чувствует себя (опубликованное видео демонстрирует часть ситуации и завершается на этом моменте), он ответил, что все хорошо. Все работники нашего лицея владеют практическими навыками оказания домедицинской помощи детям, а поєтому ученик был квалифицированно обследован на наличие телесных повреждений. Так как не было ни видимых травм, и от мальчика не поступало жалоб на плохое самочувствие, и он хотел продолжить игру, поэтому скорую помощь не вызвали", — говорит директор.

Также руководитель лицея заявила, что провела встречи с обеими семьями, дети которых участвовали в конфликте.

Директор частной школы в Ирпене прокомментировала скандал. Скриншот

Лицензии для образовательной деятельности все-таки есть

В своем посту мама потерпевшего мальчика Валерия Тетерук заявила, что у частной школы нет законных оснований преподавать, а "учителя — не учителя, а просто ФЛП, контракт с которым был заключен на пять дней".

Эту информацию директор школы опровергла.

Директор частной школы в Ирпене прокомментировала скандал. Скриншот

"Лицей внимательно реагирует на все ситуации, возникающие в ходе образовательного процесса, и в данной ситуации были приняты меры по защите интересов всех участников образовательного процесса. Мы и дальше продолжим защищать свою деловую репутацию в правовом поле", — добавила директор школы.

Напомним, ранее мы писали, что на Киевщине, в Ирпене, в частной школе до сотрясения мозга избили третьеклассника в то время, когда учительница стояла рядом. Инцидент произошел еще зимой, однако мама не решалась рассказать об этом, пока ее ребенок не оказался в безопасности.