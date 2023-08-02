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Скандал із побиттям дитини в приватній школі Ірпеня: директорка виправдалася

2 серпня 2023 14:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Скандал із побиттям дитини в приватній школі Ірпеня: директорка виправдалася
Засновниця та керівниця ліцею TGI Academy Валентина Швед-Гірняк. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Мережа вибухнула новинами про скандал у приватній Ірпінській школі, де до струсу мозку побили третьокласника. Інцидент набрав такого розголосу, що директорка школи вже відреагувала на скандал.

Про це директорка приватної школи Валентина Швед-Гірняк написала у Facebook.

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Що сказала директорка

За словами директорки, після конфлікту вчителі підійшли до хлопчика та намагалися зʼясувати, як почувається дитина. За словами пані Валентини, хлопчик відповів, що почувається добре.

"Після завдання удару працівники ліцею підійшли до хлопчика і уточнили, як він почувається (опубліковане відео демонструє частину ситуації і завершується на цьому моменті), він відповів, що все добре. Всі працівники нашого ліцею володіють практичними навичками  надання домедичної допомоги дітям, а тому учень був кваліфіковано обстежений на наявність тілесних ушкоджень. Так як не було ні видимих травм, та від хлопчика не надходило  скарг на погане самопочуття, і він хотів продовжити гру, — тому швидку допомогу не викликали", — каже директорка.

Також керівниця ліцею заявила, що провела зустрічі з обома родинами, діти яких брали участь у конфлікті.

 

Директорка приватної школи в Ірпені прокоментувала скандал. Скриншот

Ліцензії для освітньої діяльності все-таки є

У своєму пості мама потерпілого хлопчика Валерія Тетерук заявила, що приватна школа не має законних підстав викладати, а "вчителі — не вчителі, а просто ФОПи, контракт з яким був укладений на пʼять днів".

Цю інформацію директорка школи спростувала.

 

Директорка приватної школи в Ірпені прокоментувала скандал. Скриншот

"Ліцей уважно реагує на всі ситуації, що виникають в ході освітнього процесу, і в даній ситуації було вжито заходів для захисту інтересів всіх учасників освітнього процесу. Ми і надалі продовжимо захищати свою ділову репутацію в правовому полі", — додала директорка школи.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині, в Ірпені, в приватній школі до струсу мозку побили третьокласника в той час, коли вчителька стояла поруч. Інцидент трапився ще взимку, однак мама не наважувалась розповісти про це, поки її дитина не опинилась у безпеці.

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