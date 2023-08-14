Скандал со сносом 200-летнего здания в Киеве: стало известно, кто дал на это разрешение

Снос 200-летнего здания в Подольском районе Киева. Фото: Ярослав Друзюк

На днях в сети разгорелся очередной скандал по сносу уникального 200-летнего здания в Подольском районе столицы. По словам некоторых местных депутатов, КГГА давала разрешение на это, однако киевский городской голова Виталий Кличко опровергает эту информацию.

О предоставлении КГГА разрешения на незаконный снос 200-летней усадьбы заявила депутат Киевсовета Ксения Семенова во время телемарафона.

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Детали скандала

По словам Ксении Семеновой, еще в 2021 году по результату решения распоряжения Департамент должен был предоставить статус этого здания после исследования старинных построек Подола.

После этого Департамент охраны культурного наследия предоставил разрешение на снос.

Снос 200-летнего здания в Подольском районе Киева. Фото: Ярослав Друзюк

"Бизнес-партнер в этом проекте — нардеп от фракции "ЕС" Сергей Алексеенко, который является руководителем фан-клуба братьев Кличко. И дальше мы видим заявление мэра, что мы "никаких разрешений не давали и мы этого не разрешали", — прокомментировала Семенова.

Что будет вместо старинного здания

Согласно документам, на месте уникальной 200-летней усадьбы построят "клубной дом" по заказу Сергея Боярчукова из юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Сам Сергей Боярчуков заявляет, что это был частичный демонтаж, а не окончательный снос, ведь на месте остались все фундаменты и одна стена.

По его словам, в здании имеются некоторые повреждения, из-за которых его нельзя эксплуатировать. Мужчина ссылается на заключение Государственного научно-исследовательского института строительного производства.

Вместо старинного здания Боярчук планирует построить четырехэтажное здание с 11 апартаментами.

А что сказал Кличко?

По словам киевского городского головы Виталия Кличко , "городские власти не давали никаких разрешений или согласований".

"Я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (с 2009 года) на Ярославской 13-Б. Поскольку частный владелец, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города", — сказал Кличко.

Виталий Кличко отреагировал на скандал со сносом 200-летнего здания в Киеве. Скриншот

Добавим, что полиция уже возбудила уголовное дело по сносу этого дома. Речь идет о статье 356 Уголовного кодекса Украины, самоуправстве.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов (750 гривен), исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до трех месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 10 августа в Киеве на Подоле по улице Ярославской снесли уникальное 200-летнее здание . Она была образцом жилой деревянной застройки ХІХ ст.