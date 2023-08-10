У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю: деталі скандалу

У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю. Фото: Ксенія Семенова

У ніч проти 10 серпня в Києві на Подолі по вулиці Ярославській знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

Читайте також:

Що відомо про скандал

Зазначається, що на місці будівлі планують звести клубний дім за замовленням Сергія Боярчукова.

У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю. Скриншот

"На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою. Бо ти тепер можеш викликати поліцію. Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка, нема проблеми", — пише Семенова.

У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.