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У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю: деталі скандалу

10 серпня 2023 12:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю: деталі скандалу
У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю. Фото: Ксенія Семенова
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 10 серпня в Києві на Подолі по вулиці Ярославській знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Зазначається, що на місці будівлі планують звести клубний дім за замовленням Сергія Боярчукова.

 

У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю. Скриншот

"На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою. Бо ти тепер можеш викликати поліцію. Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка, нема проблеми", — пише Семенова.

 

У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.

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