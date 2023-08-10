У Подільському районі столиці невідомі знесли унікальну 200-річну будівлю: деталі скандалу
У ніч проти 10 серпня в Києві на Подолі по вулиці Ярославській знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.
Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.
Що відомо про скандал
Зазначається, що на місці будівлі планують звести клубний дім за замовленням Сергія Боярчукова.
"На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою. Бо ти тепер можеш викликати поліцію. Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка, нема проблеми", — пише Семенова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.