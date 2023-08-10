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В Подольском районе столицы неизвестные снесли уникальное 200-летнее здание: детали скандала

10 августа 2023 12:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Подольском районе столицы неизвестные снесли уникальное 200-летнее здание: детали скандала
В Подольском районе столицы неизвестные снесли уникальное 200-летнее здание. Фото: Ксения Семенова
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 10 августа в Киеве на Подоле по улице Ярославской снесли уникальное 200-летнее здание. Она была образцом жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Об этом сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

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Отмечается, что на месте здания планируют построить клубный дом по заказу Сергея Боярчукова.

 

В Подольском районе столицы неизвестные снесли уникальное 200-летнее здание. Скриншот

"На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там где разрешения ДОКС нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства. Потому что ты теперь можешь вызвать полицию. Но пацанам ничто не будет. Пацаны делают бизнес. Нет домика, нет проблемы", — пишет Семенова.

 

В Подольском районе столицы неизвестные снесли уникальное 200-летнее здание. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.

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