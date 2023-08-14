Скандал із знесенням 200-річної будівлі у Києві: стало відомо, хто дав на це дозвіл

Знесення 200-річної будівлі в Подільському районі Києва. Фото: Ярослав Друзюк

Днями в мережі розгорівся черговий скандал щодо знесення унікальної 200-річної будівлі в Подільському районі столиці. За словами деяких місцевих депутатів, КМДА-таки давала дозвіл на це, однак київський міський голова Віталій Кличко спростовує цю інформацію.

Про надання КМДА дозволу на незаконне знесення 200-річної садиби заявила депутатка Київради Ксенія Семенов під час телемарафону.

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Деталі скандалу

За словами Ксенії Семенової, ще у 2021 році за результатом рішення розпорядження Департамент повинен був надати статус цій будівлі після дослідження старовинних будівель Подолу.

Після цього Департамент охорони культурної спадщини надав дозвіл на знесення.

Знесення 200-річної будівлі в Подільському районі Києва. Фото: Ярослав Друзюк

"Бізнес-партнер в цьому проєкті – нардеп від фракції "ЄС" Сергій Алексєєнко , який є керівником фан-клубу братів Кличків. І далі ми бачимо заяву мера, що ми "ніяких дозволів не давали і ми цього не дозволяли", — прокоментувала Семенова.

Що буде замість старовинної будівлі

Згідно з документами, на місці унікальної 200-річної садиби побудують "клубнй дім"за замовленням Сергія Боярчукова з юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери".

Сам Сергій Боярчуков заявляє, що це був частковий демонтаж, а не остаточне знесення, адже на місці лишились "всі фундаменти і одна стіна".

За його словами, у будівлі наявні деякі пошкодження, через які її не можна експлуатувати. Чоловік посилається на висновок Державного науково-дослідного інституту будівельного виробництва.

Замість старовиної будівлі Боярчуков планує побудувати чотириповерхову будівлю з 11 апартаментами.

А що сказав Кличко?

За словами київського міського голови Віталія Кличка, "міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень".

"Я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста", — сказав Кличко.

Віталій Кличко відреагував на скандал із знесенням 200-річної будівлі в Києві. Скриншот

Додамо, що поліція вже відкрила кримінальну справу щодо знесення цього будинку. Йдеться про статтю 356 Кримінального кодексу України, самоправство.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів (750 гривень), виправні роботи на строк до двох років чи арешт на строк до трьох місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 10 серпня в Києві на Подолі по вулиці Ярославській знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.