Обучение украинцев за рубежом: количество поступающих и условия обучения

Народный депутат Украины Юлия Гришина. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовал второй учебный год в условиях полномасштабной войны. И если инспекциями укрытий в школах все лето занимались все, от активистов до политиков, то вопрос укрытий в высших учебных заведениях не вызвал резонанса. Однако из-за их отсутствия в Украине возникают проблемы с признанием дипломов и потерей уезжающей за границу молодежи.

Подробно о работе вузов в этом году, иностранных студентов в Украине и украинских студентов за рубежом — в эксклюзивном интервью с народным депутатом Украины, членом комитета ВР по вопросам образования и науки Юлией Гришиной.

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— Какая ситуация с укрытиями в вузах по стране?

— С укрытиями по высшим учебным заведениям ситуация несколько иная, чем по школам. Все, что касается детских садов и школ, учредителями являются местные власти и была выделена субвенция из госбюджета в размере 1,5 млрд грн. Нам удалось добиться 75% школ с укрытиями и 55% детских садов. По профтехам удалось профинансировать ремонты укрытий на 95%.

Что касается заведений высшего образования, то, к сожалению, у нас не такая хорошая ситуация и финансирование происходит самостоятельно вузами. Они используют для этого спецфонды, которые выделяют на капремонты. Но, к сожалению, не столь большое количество мы достигли за 2 года. Я вот вернулась из Одессы, посетила университеты. Там ситуация такова, что лишь несколько готовы начинать офлайн обучение, а большинство не готово.

— Как обучение студентов онлайн влияет на качество знаний?

— Могу сказать, что есть ректоры, которым нужно больше уделять внимания вопросу укрытий. У нас есть первая ситуация, касающаяся обучения иностранных студентов. Для нас это всегда очень ценный момент. Во-первых, иностранные студенты платят здесь деньги. Потом они являются амбассадорами Украины по всему миру, это очень важно.

В связи с войной мы потеряли большое количество иностранных студентов. А те, кто остался учиться там, где только онлайн-обучение, имеют реальную проблему — некоторые страны отказываются признавать наши дипломы именно по причине онлайн-обучения. Есть такие специальности, по которым учиться онлайн невозможно, например медики.

Нардеп Юлия Гришина в укрытии столичной школы. Фото: Новини.LIVE

— Что мы потеряли с точки зрения качества образования?

— С полномасштабным вторжением появилось такое понятие, как потери образования. Но мы о нем начали говорить еще когда было два года пандемии. Сегодня мы реально имеем студентов, которые четыре года назад поступили и за это время ни разу не были в аудитории. Это ужасная ситуация, но есть конкретные предпосылки. Задача всех, от законодательной власти и власти на местах, сделать безопасные условия там, где можно учиться офлайн.

Проблема не только для иностранных студентов. У нас есть экзамен КРОК для студентов-медиков. Есть результаты, и они очень неутешительные. Речь идет о детях, сдающих этот экзамен после 3-го курса, и некоторые из них ни разу не были в аудитории. Это вопрос образовательных потерь и того, как эти потери восполнять.

Нардеп Юлия Гришина во время инспекции укрытий в школах Киева. Фото: Новини.LIVE

— Многие образовательные потери называют потерянными поколениями. Соглашаетесь?

— Утраченное поколение — это, я думаю, немного слишком. А образовательные потери есть, и мы их наверстаем. А что касается потерянного поколения, то мы все очень переживаем, что мы теряем качество образования, но сейчас воспитываем из детей настоящих патриотов Украины.

— Сколько детей в этом году поехали учиться за границу?

— Мы понимаем, что во время войны есть отток студентов, особенно мальчиков, которые в этом году поступили за границу. Но есть хорошая новость — это небольшое количество. Мы можем даже сравнить, сколько людей зарегистрировались для сдачи национального мультипредметного теста, кажется на 20% меньше зарегистрировалось. Но когда мы проанализировали, сколько поступило, то совсем небольшой процент студентов мы потеряли, которые уехали за границу.

— Как Украина будет мотивировать их вернуться домой?

— Мы создали экспертный совет студенчества, участвующий в законотворческой работе. У нас один из проектов — создание ячеек при посольствах за границей, чтобы поддерживать связь с нашими студентами. Эта работа уже началась.

Но чтобы мы их не потеряли, надо делать большую работу. Я езжу за границу и общаюсь с украинскими детьми — они все с горящими глазами. Когда закончится война, я уверена, что абсолютное большинство из них вернутся в Украину, поскольку они будут участвовать в восстановлении новой страны. И они будут все мотивированы этим.