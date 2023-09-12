Навчання українців за кордоном: кількість вступників та умоваи навчання

Народна депутатка України Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартував другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І якщо інспекціями укриттів у школах ціле літо займалися всі, від активістів до політиків, то питання укриттів у вищих навчальних закладах не викликало резонансу. Однак через їхню відсутність в Україні виникають проблеми з визнанням дипломів і втратою молоді, яка виїжджає за кордон.

Детально про роботу вишів цьогоріч, іноземних студентів в Україні та українських студентів за кордоном — в ексклюзивному інтерв’ю з народною депутаткою України, членкинею комітету ВР з питань освіти і науки Юлією Гришиною.

Читайте також:

— Яка ситуація з укриттями у вишах по країні?

З укриттями у вищих навчальних закладах ситуація дещо інша, ніж у школах. Все, що стосується дитячих садочків та шкіл, то засновниками є місцева влада і була виділена субвенція з держбюджету у розмірі 1,5 млрд грн. Нам вдалося досягти 75% шкіл з укриттями і 55% дитячих садочків. Щодо профтехів удалося профінансувати ремонти укриттів на 95%.

Що стосується закладів вищої освіти, то, на жаль, у нас не така гарна ситуація і фінансування відбувається самостійно вишами. Вони використовують для цього спецфонди, які виділяють на капремонти. Але, на жаль, не таку велику кількість ми досягли за 2 роки. Я ось повернулася з Одеси, відвідала університети. Там ситуація така, що лише декілька готові розпочинати офлайн навчання, а більшість не готова.

— Як навчання студентів онлайн впливає на якість знань?

— Можу сказати, що є ректори, яким потрібно більше приділяти увагу питанню укриттів. У нас є перша ситуація, що стосується навчання іноземних студентів. Для нас це завжди дуже цінний момент. По-перше, іноземні студенти сплачують тут кошти. Потім вони є амбасадорами України в усьому світі, це дуже важливо.

Через війну ми втратили значну кількість іноземних студентів. А ті, які залишилися вчитися там, де лише онлайн-навчання, то мають реальну проблему — деякі країни відмовляються визнавати наші дипломи саме з причини онлайн-навчання. Є такі спеціальності, за якими навчатися онлайн неможливо, наприклад медики.

Нардепка Юлія Гришина в укритті столичної школи. Фото: Новини.LIVE

— Що ми втратили з точки зору якості освіти?

— З повномасштабним вторгненням з’явилося таке поняття, як освітні втрати. Та ми про нього почали говорити ще коли було два роки ковіду. На сьогодні ми реально маємо студентів, які чотири роки тому вступили і за цей час жодного разу не були в аудиторії. Це жахлива ситуація, але є об'єктивні причини. Задача зараз усіх, від законодавчої влади та влади на місцях, зробити безпечні умови там, де можна навчатися офлайн.

Проблема не лише для іноземних студентів. У нас є іспит КРОК для студентів-медиків. Маємо результати складання і вони є дуже невтішними. Йдеться про дітей, які складають цей іспит після 3-го курсу, і деякі з них жодного разу не були в аудиторії. Це питання освітніх втрат і того, як ці втрати заповнювати.

Нардепка Юлія Гришина під час інспекції укриттів у школах Києва. Фото: Новини.LIVE

— Багато хто освітні втрати називає втраченими поколіннями. Погоджуєтесь?

Втрачене покоління — це, я думаю, трохи занадто. А освітні втрати ідейно є, і ми їх надолужимо. А щодо втраченого покоління, то ми всі дуже переживаємо, що ми втрачаємо якість освіти, але ми зараз виховуємо з дітей справжніх патріотів України.

— Скільки дітей цьогоріч поїхали навчатися за кордон?

— Ми розуміємо, що під час війни є відтік студентів, особливо хлопців, які цього року вступили за кордон. Але є гарна новина — це невелика кількість. Ми можемо навіть порівняти, скільки людей зареєструвалися для складання національного мультипредметного тесту, здається на 20% менше зареєструвалося. Але коли ми проаналізували скільки вступили, то зовсім невеликий відсоток студентів ми втратили, які поїхали за кордон.

— Як Україна буде мотивувати їх повернутися додому?

— Ми створили експертну раду студентства, яка бере участь в законотворчій роботі. В нас один із проєктів — створення осередків при посольствах за кордоном, щоб тримати зв'язок з нашими студентами. Ця робота вже розпочалася.

Але щоб ми їх не втратили, треба робити велику роботу. Я виїжджаю за кордон і спілкуюся з українськими дітьми — вони всі з палаючими очима. Коли закінчиться війна, я впевнена, що абсолютна більшість із них повернеться в Україну, оскільки вони будуть брати участь у відбудові нової країни. І вони будуть всі вмотивовані цим.