Сколько человек сейчас проживает в Украине: данные ООН

Люди на улицах Одессы, апрель 2023 года. Фото: Новини.Live

По данным Фонда народонаселения ООН, в Украине на 2023 год проживает 36,7 млн человек. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 78 лет, а мужчин — 68 лет.

Об этом говорится в отчете Фонда народонаселения ООН.

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Как отмечается в отчете, в нашей стране проживают:

64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;

20,2% людей в возрасте 65+;

15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

В отчете отмечают, что в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины. В частности, средняя продолжительность жизни женщины составляет 78 лет, а мужчины — 68 лет.

Ситуация с рождаемостью

Общий коэффициент рождаемости (среднее количество детей, которое женщина имеет в репродуктивном возрасте) в Украине в 2023 году в Фонде народонаселения считают одним из самых маленьких за последние годы — 2,19.

В 2020 году этот показатель составлял 2,30, а в 2013 году — 2,44.

В Фонде ООН добавляют, что в 2023 году 54% всех женщин в Украине пользуются контрацепцией.

Среди женщин, замужем или состоящих в гражданском или гостевом браке, защитой пользуются 68%.

Напомним, ранее в Институте демографии и социальных исследований предположили, что на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Александр Гладун прокомментировал информацию о том, что в стране проживает от 28 до 34 миллионов человек. Он подчеркнул, что продолжение сокращения населения приведет к потере Украиной своего влияния в Европе и изменению этнического состава нации.