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Скільки людей зараз проживає в Україні: дані ООН

19 квітня 2023 20:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скільки людей зараз проживає в Україні: дані ООН
Люди на вулицях Одеси, квітень 2023 року. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн людей. Середня тривалість життя жінок в Україні становить 78 років, а чоловіків — 68 років.  

Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН. 

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Як зазначається у звіті, в нашій країні проживають: 

  • 64,6%  людей віком від 15 до 64 років;
  • 20,2%  людей віком 65+;
  • 15,2%  громадян віком до 14 років. 

У звіті зазначають, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше, ніж чоловік. Зокрема, середня тривалість життя жінки становить 78 років, а чоловіка — 68 років.  

Ситуація з народжуваністю

Загальний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці) в Україні у 2023 році у Фонді народонаселення вважають одним із найменших за останні роки — 2,19.

У 2020 році цей показник  становив 2,30, а у 2013 році — 2,44. 

У Фонді ООН додають, що у 2023 році 54% всіх жінок в Україні користуються контрацепцією. 

Серед жінок, які заміжні або перебувають у цивільному чи гостьовому шлюбі, захистом користуються 68%.

Нагадаємо, раніше в Інституті демографії та соціальних досліджень припустили, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн. А до 2030 року чисельність населення, відповідно до прогнозів фахівців, скоротиться до 24-32 млн. 

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун прокоментував інформацію про те, що в країні проживає від 28 до 34 мільйонів людей. Він наголосив, що продовження скорочення кількості населення призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації.

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