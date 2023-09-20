Сколько нас будет через 10 лет: Институт демографии шокировал цифрой

Молодежь Украины. Фото: Google

Нас не будет 52 миллиона. По оптимистическому прогнозу, через десять лет в Украине будет проживать не более 35 миллионов человек. Речь идет об административных границах 1991 года.

Такие данные озвучила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы Элла Либанова.

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Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы Элла Либанова отметила, что 52 миллиона у нас больше никогда не будет.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. По наиболее оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае — вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран — сокращение населения Украины все равно будет", — сказала Либанова.

По ее словам, главной задачей правительства остается мотивировка украинцев возвращаться.

"Мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную. Нет ничего плохого в том, что люди поработают где-то — трудовая миграция является частью глобализации. Но пусть возвращаются. Это очень важная задача, которую мы должны осознать и ставить перед собой как государство", — подчеркнула Либанова.

Напомним, многие украинцы, которые трудоустроились в Польше, начали выбирать другие направления для трудовой миграции. То есть украинские граждане ищут себе лучшую жизнь.

С момента 2022 года, когда многие женщины из Украины приезжали в Польшу из-за кризисной ситуации в родной стране, большинство из них не вернулись на рабочие места. Предполагается, что они либо вернулись в Украину, либо отправились на заработки в другие страны, в том числе и в Германию.