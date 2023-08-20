Українці почали масово тікати із Польщі: що сталося
Багато українців, які раніше активно працевлаштовувалися у Польщі, почали обирати інші напрямки для трудової міграції. Тобто українські громадяни шукають собі краще життя.
Про це пише польське видання Rzeczpospolita.
Чому українці тікають із Польщі
Повідомляється, що раніше українці були ключовими працівниками у готелях, на заводах та на будівництвах Польщі. Проте тепер їхнє місце посідають мігранти з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу.
З моменту 2022 року, коли багато жінок з України приїжджали до Польщі через кризову ситуацію в рідній країні, більшість із них не повернулася на робочі місця. Передбачається, що вони або повернулися до України, або вирушили на заробітки до інших країн, зокрема і в Німеччину.
Своєю чергою, Асоціація підприємців Польщі висловила побоювання, що країна зіткнеться з нестачею робочої сили та закликала покращити умови для українських працівників, щоби мотивувати їх залишатися.
За даними Євростату, напрямами для міграції українців стали не лише Польща, а й Канада, Іспанія та Німеччина. На кінець червня у Німеччині налічувалося понад 1,3 млн українців, у той час як у Польщі цей показник зменшився до менш ніж 978 тис.
Проте українці все ще є головною іноземною робочою силою у Польщі, хоча їхня частка скоротилася з 75% у 2019 році до 68,2% до середини 2023 року.
Нагадаємо, що останній рік приніс зміни до правил користування українськими водійськими правами в ЄС. Таким чином, українські біженці мають замінити український документ національним.