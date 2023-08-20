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Українці почали масово тікати із Польщі: що сталося

20 серпня 2023 17:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці почали масово тікати із Польщі: що сталося
Українці у Польщі. Фото: unsplash
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Багато українців, які раніше активно працевлаштовувалися у Польщі, почали обирати інші напрямки для трудової міграції. Тобто українські громадяни шукають собі краще життя.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

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Повідомляється, що раніше українці були ключовими працівниками у готелях, на заводах та на будівництвах Польщі. Проте тепер їхнє місце посідають мігранти з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу.

З моменту 2022 року, коли багато жінок з України приїжджали до Польщі через кризову ситуацію в рідній країні, більшість із них не повернулася на робочі місця. Передбачається, що вони або повернулися до України, або вирушили на заробітки до інших країн, зокрема і в Німеччину.

Своєю чергою, Асоціація підприємців Польщі висловила побоювання, що країна зіткнеться з нестачею робочої сили та закликала покращити умови для українських працівників, щоби мотивувати їх залишатися.

За даними Євростату, напрямами для міграції українців стали не лише Польща, а й Канада, Іспанія та Німеччина. На кінець червня у Німеччині налічувалося понад 1,3 млн українців, у той час як у Польщі цей показник зменшився до менш ніж 978 тис.

Проте українці все ще є головною іноземною робочою силою у Польщі, хоча їхня частка скоротилася з 75% у 2019 році до 68,2% до середини 2023 року.

Нагадаємо, що останній рік приніс зміни до правил користування українськими водійськими правами в ЄС. Таким чином, українські біженці мають замінити український документ національним.

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