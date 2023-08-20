Украинцы начали массово бежать из Польши: что произошло

Украинцы в Польше. Фото: unsplash

Многие украинцы, которые ранее активно трудоустраивались в Польше, начали выбирать другие направления для трудовой миграции. То есть, украинские граждане ищут себе лучшей жизни.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

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Сообщается, что ранее украинцы были ключевыми работниками в отелях, на заводах и на стройках Польши. Однако теперь их место занимают мигранты из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса.

С момента 2022 года, когда многие женщины из Украины приезжали в Польшу из-за кризисной ситуации в родной стране, большая часть из них не вернулась на рабочие места. Предполагается, что они либо вернулись в Украину, либо отправились на заработки в другие страны, включая Германию.

В свою очередь, Ассоциация предпринимателей Польши выразила опасения, что страна столкнется с нехваткой рабочей силы и призвала улучшить условия для украинских работников, чтобы мотивировать их оставаться.

Согласно данным Евростата, направлениями для миграции украинцев стали не только Польша, но и Канада, Испания и Германия. На конец июня, в Германии насчитывалось более 1,3 млн украинцев, в то время как в Польше этот показатель уменьшился до менее 978 тыс.

Тем не менее украинцы все еще являются главной иностранной рабочей силой в Польше, хотя их доля сократилась с 75% в 2019 году до 68,2% к середине 2023 года.

Напомним, что последний год принес изменения в правила пользования украинскими водительскими правами в ЕС. Таким образом, украинские беженцы должны заменить украинский документ на национальный.