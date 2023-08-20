Украинцы начали массово бежать из Польши: что произошло
Многие украинцы, которые ранее активно трудоустраивались в Польше, начали выбирать другие направления для трудовой миграции. То есть, украинские граждане ищут себе лучшей жизни.
Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
Почему украинцы бегут из Польши
Сообщается, что ранее украинцы были ключевыми работниками в отелях, на заводах и на стройках Польши. Однако теперь их место занимают мигранты из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса.
С момента 2022 года, когда многие женщины из Украины приезжали в Польшу из-за кризисной ситуации в родной стране, большая часть из них не вернулась на рабочие места. Предполагается, что они либо вернулись в Украину, либо отправились на заработки в другие страны, включая Германию.
В свою очередь, Ассоциация предпринимателей Польши выразила опасения, что страна столкнется с нехваткой рабочей силы и призвала улучшить условия для украинских работников, чтобы мотивировать их оставаться.
Согласно данным Евростата, направлениями для миграции украинцев стали не только Польша, но и Канада, Испания и Германия. На конец июня, в Германии насчитывалось более 1,3 млн украинцев, в то время как в Польше этот показатель уменьшился до менее 978 тыс.
Тем не менее украинцы все еще являются главной иностранной рабочей силой в Польше, хотя их доля сократилась с 75% в 2019 году до 68,2% к середине 2023 года.
Напомним, что последний год принес изменения в правила пользования украинскими водительскими правами в ЕС. Таким образом, украинские беженцы должны заменить украинский документ на национальный.