Скільки нас буде через 10 років: Інститут демографії шокував цифрою

Молодь України. Фото: Google

Нас не буде 52 мільйона. За оптимістичним прогнозом, через десять років в Україні будуть проживати не більше ніж 35 мільйонів людей. Йдеться про адміністративні кордони 1991 року.

Такі дані озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

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Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова зауважила, що 52 мільйона украхнців у нас більше ніколи не буде.

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку — повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде", — сказала Лібанова.

За її словами, головним завданням уряду залишається мотивування українців повертатися.

"Ми маємо ініціювати і мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну. Нема нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде – трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються. Це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою як держава", — підкреслила Лібанова.

Нагадаємо, багато українців, які раніше активно працевлаштовувалися у Польщі, почали обирати інші напрямки для трудової міграції. Тобто українські громадяни шукають собі краще життя.

З моменту 2022 року, коли багато жінок з України приїжджали до Польщі через кризову ситуацію в рідній країні, більшість із них не повернулася на робочі місця. Передбачається, що вони або повернулися до України, або вирушили на заробітки до інших країн, зокрема і в Німеччину.