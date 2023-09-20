Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Скільки нас буде через 10 років: Інститут демографії шокував цифрою arrow

Скільки нас буде через 10 років: Інститут демографії шокував цифрою

20 вересня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Скільки нас буде через 10 років: Інститут демографії шокував цифрою
Молодь України. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нас не буде 52 мільйона. За оптимістичним прогнозом, через десять років в Україні будуть проживати не більше ніж 35 мільйонів людей. Йдеться про адміністративні кордони 1991 року.

Такі дані озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

Читайте також:

Населення України

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова зауважила, що 52 мільйона украхнців у нас більше ніколи не буде. 

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку — повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде", — сказала Лібанова.

За її словами, головним завданням уряду залишається мотивування українців повертатися.

"Ми маємо ініціювати і мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну. Нема нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде – трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються. Це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою як держава", — підкреслила Лібанова.

Нагадаємо, багато українців, які раніше активно працевлаштовувалися у Польщі, почали обирати інші напрямки для трудової міграції. Тобто українські громадяни шукають собі краще життя.

З моменту 2022 року, коли багато жінок з України приїжджали до Польщі через кризову ситуацію в рідній країні, більшість із них не повернулася на робочі місця. Передбачається, що вони або повернулися до України, або вирушили на заробітки до інших країн, зокрема і в Німеччину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз