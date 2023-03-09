Когда бригады "Гвардии наступления" задействуют в бою — в НГУ определили сроки подготовки

Сколько будет длиться подготовка бойцов "Гвардии наступления": в НГУ назвали сроки
Как известно, с 3 февраля Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардии наступления", частью которых могут стать добровольцы. Они будут нацелены на усиление сил обороны, а также на освобождение оккупированных территорий.
Сколько будет продолжаться подготовка бойцов "Гвардии наступления" перед привлечением к боевым действиям, рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.
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Сроки подготовки штурмовых бригад "Гвардии наступления"
По словам Музычука, подразделения будут вовлечены в выполнение задач на фронте только после прохождения полного этапа подготовки и боевой слаженности ротно-батальонного уровня. На это будет отведено 2-4 месяца.
Предполагается, что бойцы этих бригад будут выполнять различные задачи, в том числе штурм, зачистка и освобождение территорий.
"Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад — на каком направлении, в каком объеме. Сейчас говорится об их полном комплектовании и качественной подготовке, он будет длиться 2-4 месяца. Мы делаем акцент на набор именно мотивированных людей и их качественную подготовку, на привлечение инструкторов и командиров с боевым опытом", — отметил представитель НГУ.
Сейчас уже есть те новобранцы, которые причислены к новым формированиям — они уже проходят службу, начиная с соответствующей выучки. Планируется, что в строй они должны стать 1 апреля.
В МВД стремятся максимально, согласно надлежащим нормам, вооружить каждую бригаду. Это касается, прежде всего, западной, НАТОвской техники и вооружения.
Как проходит подготовка бойцов "Гвардии наступления"
После формирования подготовка подразделений "Гвардии наступления" пройдет на полигонах — сначала индивидуальная, затем командная.
"Сначала подразделения комплектуются — рота, батальон и т.д. Затем они отбывают на один из полигонов и начинается подготовка. Она включает индивидуальную пехотную подготовку, затем в составе подразделения", — рассказал командир бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковник Артем Иллюхин.
Параллельно с этим начинают готовиться сержанты, а также специалисты на должностях гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов.
Подготовка бойцов будет состоять из следующих этапов:
- Одиночная подготовка, которая продлится до двух недель.
- Подготовка в составе отделения. Завершится ли она боевыми стрельбами отделений.
- Подготовка в составе взводов. Этот этап заканчивается тактическими учениями взводов с боевой стрельбой.
- Слаживание подразделений в составе роты.
- Согласование в составе батальона.
Параллельно с одиночной подготовкой в течение первых двух недель начинается подготовка сформированного штаба батальона по системе принятия решения стран-партнеров НАТО с учетом опыта выполнения боевых задач.
Полковник отметил, что подготовка к наступательным действиям отличается от подготовки обороны.
"Все это включается в этапы подготовки, начиная от малых тактических групп и заканчивая уже в составе подразделения взвода, рта", — пояснил Ильюхин.
Кто вошел в состав "Гвардии наступления"
Как известно, всего в составе МВД формируется восемь бригад, из них шесть — в рядах Нацгвардии.
В Нацгвардии это бригады "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". В Госпогранслужбе — "Стальная граница", в Нацполиции — "Лють".
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Укринформу, в настоящее время уже зарегистрировано 23 тысяч заявок желающих вступить в бригады.
Интересно, что среди заявок, поступивших на поступление в подразделения "Гвардии наступления", 5% прислали женщины. Они в составе этих бригад могут стать, например, операторами беспилотных летательных аппаратов.
Известно также, что иностранцев в бригады "Гвардии наступления" решили не записывать.
В основе новых бригад — военнослужащие и полицейские, имеющие большой боевой опыт и героически проявившие себя на передовой. А доукомплектовывают их добровольцами — мотивированными патриотами.
Добавим, по состоянию на 8 марта, с момента старта кампании почти 1000 кандидатов, подавших заявку в штурмовые бригады НГУ и прошедшие необходимые этапы отбора — уже зачислены в строй.
Напомним, в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что такое "Гвардия наступления", какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.
Также мы писали, что правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.