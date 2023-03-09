Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Суспільство arrow Скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу": в НГУ назвали терміни arrow

Скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу": в НГУ назвали терміни

9 березня 2023 18:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Коли бригади "Гвардії наступу" задіють в бою — в НГУ визначили терміни підготовки
Коли штурмова бригада пройде повний етап підготовки, може йтися про її залучення до виконання задач на полі бою
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Як відомо, з 3 лютого Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад "Гвардії наступу", частиною яких можуть стати добровольці. Вони будуть націлені на посилення Сил оборони, а також звільнення окупованих територій.

Скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій, розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук

Читайте також:

Терміни підготовки штурмових бригад "Гвардії наступу"

За словами Музичука, підрозділи будуть залучені до виконання завдань на фронті лише після проходження повного етапу підготовки та бойового злагодження ротно-батальйонного рівня. На це буде відведено 2-4 місяці. 

Передбачається, що бійці цих бригад виконуватимуть різноманітні завдання, зокрема — штурм, зачистка і звільнення територій.

"Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад — на якому напрямку, в якому обсязі. Наразі мовиться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці. Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом", — зазначив представник НГУ.

Зараз уже є ті новобранці, які зараховані до нових формувань — вони вже проходять службу, починаючи з відповідного вишколу. Планується, що у стрій вони мають стати 1 квітня. 

У МВС прагнуть максимально, відповідно до належних норм озброїти кожну бригаду. Це стосується передусім західної, НАТОвської техніки й озброєння.

Терміни підготовки штурмових бригад "Гвардії наступу"

Як відбуватиметься підготовка бійців "Гвардії наступу" 

Після формування підготовка підрозділів "Гвардії наступу" пройде на полігонах — спочатку індивідуальна, потім командна.

"Спочатку підрозділи комплектуються — рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу", — розповів командир бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковник Артем Іллюхін.

Паралельно з цим починають готуватися сержанти, а також фахівці на посадах гранатометників, кулеметників, снайперів тощо.

Підготовка бійців складатиметься з таких етапів:

  1. Одиночна підготовка, яка триватиме до двох тижнів.
  2. Підготовка у складі відділення. Завершиться вона бойовими стрільбами відділень.
  3. Підготовка у складі взводів. Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою.
  4. Злагодження підрозділів у складі роти.
  5. Злагодження у складі батальйону.

Паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, з урахуванням досвіду виконання бойових завдань.

Полковник зазначив, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони.

"Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота", — пояснив Іллюхін.

Як відбуватиметься підготовка бійців "Гвардії наступу"

Хто увійшов до складу "Гвардії наступу"

Як відомо, всього в складі МВС формується вісім бригад, із них шість — у лавах Нацгвардії. 

У Нацгвардії це бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". У Держприкордонслужбі — "Сталевий кордон", в Нацполіції — "Лють".

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Укрінформу, наразі вже зареєстровано 23 тисячі заявок охочих вступити до бригад.

Цікаво, що серед заявок, що надійшли на вступ до підрозділів "Гвардії наступу", 5% надіслали жінки. Вони у складі цих бригад можуть стати, наприклад, операторами безпілотних літальних апаратів.

Відомо також, що іноземців до бригад "Гвардії наступу" вирішили не записувати.

В основі нових бригад — військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід і героїчно проявили себе на передовій. А доукомплектовують їх добровольцями — вмотивованими патріотами.

Додамо, станом на 8 березня, з моменту старту кампанії майже 1000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору – вже зараховані до строю.

Хто увійшов до складу "Гвардії наступу"

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть. 

Також ми писали, що уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:09У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

20:00 Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

19:57 "Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

19:44 Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

19:20 Нирки — головний фільтр організму: як піклуватись про їх здоров'я

19:15 ЗСУ знищили пункт управління і три склади боєприпасів ворога, — Генштаб

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

19:08 На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на "Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Актуальне по темі

None 9 Березень 20:16

У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

None 9 Березень 15:10

Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

None 9 Березень 19:55

"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

None 9 Березень 19:57

У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB