Коли бригади "Гвардії наступу" задіють в бою — в НГУ визначили терміни підготовки

Коли штурмова бригада пройде повний етап підготовки, може йтися про її залучення до виконання задач на полі бою

Як відомо, з 3 лютого Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад "Гвардії наступу", частиною яких можуть стати добровольці. Вони будуть націлені на посилення Сил оборони, а також звільнення окупованих територій.

Скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій, розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук.

Терміни підготовки штурмових бригад "Гвардії наступу"

За словами Музичука, підрозділи будуть залучені до виконання завдань на фронті лише після проходження повного етапу підготовки та бойового злагодження ротно-батальйонного рівня. На це буде відведено 2-4 місяці.

Передбачається, що бійці цих бригад виконуватимуть різноманітні завдання, зокрема — штурм, зачистка і звільнення територій.

"Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад — на якому напрямку, в якому обсязі. Наразі мовиться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці. Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом", — зазначив представник НГУ.

Зараз уже є ті новобранці, які зараховані до нових формувань — вони вже проходять службу, починаючи з відповідного вишколу. Планується, що у стрій вони мають стати 1 квітня.

У МВС прагнуть максимально, відповідно до належних норм озброїти кожну бригаду. Це стосується передусім західної, НАТОвської техніки й озброєння.

Як відбуватиметься підготовка бійців "Гвардії наступу"

Після формування підготовка підрозділів "Гвардії наступу" пройде на полігонах — спочатку індивідуальна, потім командна.

"Спочатку підрозділи комплектуються — рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу", — розповів командир бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковник Артем Іллюхін.

Паралельно з цим починають готуватися сержанти, а також фахівці на посадах гранатометників, кулеметників, снайперів тощо.

Підготовка бійців складатиметься з таких етапів:

Одиночна підготовка, яка триватиме до двох тижнів. Підготовка у складі відділення. Завершиться вона бойовими стрільбами відділень. Підготовка у складі взводів. Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою. Злагодження підрозділів у складі роти. Злагодження у складі батальйону.

Паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, з урахуванням досвіду виконання бойових завдань.

Полковник зазначив, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони.

"Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота", — пояснив Іллюхін.

Хто увійшов до складу "Гвардії наступу"

Як відомо, всього в складі МВС формується вісім бригад, із них шість — у лавах Нацгвардії.

У Нацгвардії це бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". У Держприкордонслужбі — "Сталевий кордон", в Нацполіції — "Лють".

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Укрінформу, наразі вже зареєстровано 23 тисячі заявок охочих вступити до бригад.

Цікаво, що серед заявок, що надійшли на вступ до підрозділів "Гвардії наступу", 5% надіслали жінки. Вони у складі цих бригад можуть стати, наприклад, операторами безпілотних літальних апаратів.

Відомо також, що іноземців до бригад "Гвардії наступу" вирішили не записувати.

В основі нових бригад — військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід і героїчно проявили себе на передовій. А доукомплектовують їх добровольцями — вмотивованими патріотами.

Додамо, станом на 8 березня, з моменту старту кампанії майже 1000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору – вже зараховані до строю.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

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