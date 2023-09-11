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Сколько украинцев готовы к переговорам с Россией: опрос

11 сентября 2023 05:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько украинцев готовы к переговорам с Россией: опрос
Люди отдыхают в парке. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцы уверены, что ВСУ деоккупируют всю территорию Украины и не поддерживают идею переговоров с Россией. Такое мнение выразили более 85% опрошенных.

Об этом говорится в результатах исследования Фонда "Демократические инициативы" для Bild.

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Отмечается, что 86% опрошенных украинцев против того, чтобы Украина отказывалась от части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

Также 90% опрошенных граждан Украины уверены, что ВСУ освободят временно оккупированные Донбасс и Крым, не верят в это — 7%.

А вот к переговорам с целью прекращения войны готовы 30% опрошенных, против этой идеи — 63%.

Результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" для Bild
Результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" для Bild. Фото: Bild

Напомним, что количество украинцев, настроенных на долгую войну с Россией, растет. Опрос проводился с 17 по 27 июня 2023 года.

Также мы писали, что большинство украинцев не согласились бы на компромиссы с Россией для прекращения войны. Люди не готовы отдавать свои территории для оккупантов.

Добавим, что более половины украинцев не покинут свои города, даже если до них дойдет война. А каждый шестой опрошенный готов в такой ситуации взять в руки оружие.

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