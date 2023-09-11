Скільки українців готові до переговорів із Росією: опитування
Українці впевнені, що ЗСУ деокупують всю територію України та не підтримують ідею переговорів із Росією. Таку думку висловили понад 85% опитаних.
Про це йдеться в результатах дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" для Bild.
Скільки українців готові до переговорів з РФ
Зазначається, що 86% опитаних українців проти того, щоб Україна відмовлялася від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.
Також 90% опитаних громадян України впевнені, що ЗСУ звільнять тимчасово куповані Донбас та Крим, не вірять у це — 7%.
А от до переговорів з метою припинення війни готові 30% опитаних, проти цієї ідеї — 63%.
Нагадаємо, що кількість українців, які налаштовані на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводили з 17 до 27 червня 2023 року.
Також ми писали, що більшість українців не погодилися б на компроміси з Росією задля припинення війни. Люди не готові віддавати свої території для окупантів.
Додамо, що більш ніж половина українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.