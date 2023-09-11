Скільки українців готові до переговорів із Росією: опитування

Люди відпочивають у парку. Фото: Новини.LIVE

Українці впевнені, що ЗСУ деокупують всю територію України та не підтримують ідею переговорів із Росією. Таку думку висловили понад 85% опитаних.

Про це йдеться в результатах дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" для Bild.

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Зазначається, що 86% опитаних українців проти того, щоб Україна відмовлялася від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.

Також 90% опитаних громадян України впевнені, що ЗСУ звільнять тимчасово куповані Донбас та Крим, не вірять у це — 7%.

А от до переговорів з метою припинення війни готові 30% опитаних, проти цієї ідеї — 63%.

Результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" для Bild. Фото: Bild

Нагадаємо, що кількість українців, які налаштовані на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводили з 17 до 27 червня 2023 року.

Також ми писали, що більшість українців не погодилися б на компроміси з Росією задля припинення війни. Люди не готові віддавати свої території для окупантів.

Додамо, що більш ніж половина українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.