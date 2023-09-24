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Сколько украинцев, пришедших с войны, возвращаются на прежнее место работы: опрос

24 сентября 2023 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько украинцев, пришедших с войны, возвращаются на прежнее место работы: опрос
Украинский военный на передовой. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Опросы свидетельствуют о том, что более половины украинских военнослужащих не возвращаются на прежнее место работы после войны. Статистика за предыдущие годы была несколько более обнадеживающей.

Об этом сообщает UBR.ua.

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По данным социологических исследований, в течение российско-украинской войны 2014-2022 годов значительное количество экс-военнослужащих пыталось вернуться на свои предыдущие гражданские места работы.

Однако более половины (48 человек) из 77 ветеранов АТО не смогли этого достичь, несмотря на попытки. Опрос проводился порталом Happy Monday и ОО "Профессионалы будущего" 2021 года.

В рамках исследования Украинского ветеранского фонда (УВФ) с июня по июль 2023 года, в котором также использовались данные опроса Happy Monday, опрошены 120 военных, участвовавших в войне против России.

Однако это исследование показало еще более низкий уровень возврата на предыдущую гражданскую работу, поскольку только 10,8% опрошенных ветеранов смогли вернуться на свои предыдущие места, а 2,5% продолжили службу в ВСУ.

Напомним, что бойцы ВСУ, которым нужна психологическая поддержка, могут ее получить бесплатно. Это происходит в рамках программы медицинских гарантий.

Также мы писали, что украинские социологи зафиксировали ухудшение уровня отношения общества к ветеранам. Речь идет о возвращении военнослужащих в гражданскую жизнь после войны.

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