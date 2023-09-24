Сколько украинцев, пришедших с войны, возвращаются на прежнее место работы: опрос
Опросы свидетельствуют о том, что более половины украинских военнослужащих не возвращаются на прежнее место работы после войны. Статистика за предыдущие годы была несколько более обнадеживающей.
Об этом сообщает UBR.ua.
Сколько ветеранов возвращается на прежнее место работы
По данным социологических исследований, в течение российско-украинской войны 2014-2022 годов значительное количество экс-военнослужащих пыталось вернуться на свои предыдущие гражданские места работы.
Однако более половины (48 человек) из 77 ветеранов АТО не смогли этого достичь, несмотря на попытки. Опрос проводился порталом Happy Monday и ОО "Профессионалы будущего" 2021 года.
В рамках исследования Украинского ветеранского фонда (УВФ) с июня по июль 2023 года, в котором также использовались данные опроса Happy Monday, опрошены 120 военных, участвовавших в войне против России.
Однако это исследование показало еще более низкий уровень возврата на предыдущую гражданскую работу, поскольку только 10,8% опрошенных ветеранов смогли вернуться на свои предыдущие места, а 2,5% продолжили службу в ВСУ.
Напомним, что бойцы ВСУ, которым нужна психологическая поддержка, могут ее получить бесплатно. Это происходит в рамках программы медицинских гарантий.
Также мы писали, что украинские социологи зафиксировали ухудшение уровня отношения общества к ветеранам. Речь идет о возвращении военнослужащих в гражданскую жизнь после войны.